Max Verstappen krijgt voor de Italiaanse Grand Prix een nieuwe verbrandingsmotor in zijn Red Bull. Omdat dit al zijn vijfde van het seizoen is, krijgt de Nederlander zondag op Monza een gridstraf van vijf plaatsen.

De verbrandingsmotor is aangeduid als motorcomponent "ICE" (Internal Combustion Engine), dus dat is alleen de V6-motor van Honda. Daarvan had Verstappen er al vier in zijn pool, terwijl er over het hele seizoen drie straffeloos mogen worden ingezet. Twee weken geleden incasseerde Verstappen al een gridstraf voor de Grand Prix van België.

De wissel zou uit voorzorg worden gedaan. Monza is een hogesnelheidscircuit waarbij de motor flink aan de bak moet. Bovendien kan er redelijk ingehaald worden op de baan in Lombardije, waardoor een lagere startpositie goed kan worden gemaakt. Meerdere coureurs wisselen daarom van motor, omdat inhalen bij de volgende race in Singapore veel lastiger is.

Onder anderen Lewis Hamilton start achteraan, wat vermoedelijk ook geldt voor Ferrari-coureur Carlos Sainz en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Ook voor Valtteri Bottas van Alfa Romeo en de Haas-coureurs Mick Schumacher en Kevin Magnussen worden gridstraffen verwacht.

Yuki Tsunoda krijgt een gridstraf van tien plaatsen, omdat de Japanse AlphaTauri-coureur in Zandvoort al voor de vijfde keer dit seizoen een reprimande kreeg van de wedstrijdleiding.