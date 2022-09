De Formule 1 staat vrijdag tien minuten voor de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië stil bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Voorafgaand aan de training, die om 14.00 uur op het circuit van Monza begint, verzamelen alle teams zich in de pitsstraat voor een minuut stilte.

Het overlijden van koningin Elizabeth werd donderdagavond bekendgemaakt. De Formule 1 is zeer Brits georiënteerd. Zeven van de tien teams hebben hun hoofdkwartier in Engeland, waaronder het Red Bull Racing van Max Verstappen. Veel personeel is daarom Brits. Ook bij de media die de koningsklasse volgen, werken veel Britten.

"De Formule 1 rouwt om het overlijden van Elizabeth II", reageerde CEO Stefano Domenicali vrijdag. "Ze heeft zeven decennia met waardigheid en toewijding in dienst gestaan van het volk en velen over de wereld geïnspireerd."

Domenicali draagt vrijdag, net als veel medewerkers van de Formule 1 en FIA, rouwbanden.

Teambazen eren Queen Elizabeth

Donderdagavond werden er meerdere evenementen afgelast door teams, waaronder Mercedes. "De impact die de koningin had in het Verenigd Koninkrijk en over de wereld zal nog generaties lang gevoeld worden", liet teambaas Toto Wolff later weten. "De waarden waar ze voor stond, zijn de allerbeste menselijke waarden: waardigheid, respect en compassie."

"Ik had de eer haar een paar keer te mogen ontmoeten", herinnerde Red Bull-teambaas Christian Horner zich. "Haar regeerperiode heeft zo veel mensen geraakt en bewogen. Ze bleef tot het einde ferm overeind als staatshoofd en moeder."

'Formule 1 heeft zijn hart in het Verenigd Koninkrijk'

Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem was de koningin "zonder meer een van de meest gerespecteerde staatshoofden die ooit hebben geleefd". Hij benadrukte dat de hele autosportsector, en vooral de Formule 1, zijn hart in het Verenigd Koninkrijk heeft. "De koninklijke familie heeft in de loop der jaren grote steun en bescherming aan de sport gegeven."

Volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was koningin Elizabeth "een symbool van hoop voor velen." De Mercedes-coureur is dankbaar dat hij haar nog heeft mogen ontmoeten. "We hadden een gedeelde passie voor honden waar we samen over konden praten. Ze was erg gul met haar tijd."

Zondag volgt er voorafgaand aan de start van de Grand Prix van Italië waarschijnlijk nog een minuut stilte. De race begint die dag om 15.00 uur.