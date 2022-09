De beoogde samenwerking tussen het Red Bull Racing van Max Verstappen en Porsche is definitief van de baan. De gesprekken liepen op niets uit, zo concludeerden beide partijen.

Porsche had een gelijkwaardige samenwerking voor ogen, zo meldt de sportwagenbouwer vrijdag. De Duitsers wilden daarbij de helft van de renstal in handen krijgen. Red Bull wilde niet zo veel controle over het team verliezen, zo werd eerder al gemeld door teambaas Christian Horner.

Red Bull zag Porsche meer als een partner op motorengebied, terwijl het team zelf ook al een fabriek heeft opgetuigd bij het hoofdkwartier in Milton Keynes. Hier moeten vanaf 2026 de motoren worden gebouwd, onder de naam Red Bull Powertrains. Tot die tijd worden er Honda-krachtbronnen gebruikt, die al wel onder de nieuwe naam zijn ingeschreven,

Eerder dit jaar werd bekend dat de Volkswagenmerken Audi en Porsche hun toetreding zochten in de Formule 1. Audi heeft inmiddels formeel bevestigd dat het motorleverancier wordt, met waarschijnlijk een innige samenwerking met Sauber. Dat team gaat nu nog door het leven als Alfa Romeo, een sponsordeal die na volgend seizoen stopt.

Porsche houdt Formule 1 'in de gaten'

Porsche blijft ook geïnteresseerd in de Formule 1. "We blijven dat in de gaten houden, er is met het motorenreglement van 2026 een aantrekkelijke omgeving geschapen", aldus de Duitse sportwagenbouwer.

Of er bij andere teams ruimte komt voor een samenwerking is de vraag. McLaren hield eerder een overname door Audi af. Andere teams hebben innige samenwerkingen met autofabrikanten die al actief zijn in de sport.