Charles Leclerc geniet van de sfeer in Monza, waar Ferrari en hijzelf door het thuispubliek op handen worden gedragen. De Monegask had donderdag ook slecht nieuws voor de tifosi: het wordt een lastig weekend voor de nationale trots.

Om het 75-jarige bestaan van Ferrari te vieren dragen de coureurs speciale kleding in Monza. Leclerc schoof donderdag bij de persconferentie aan in een gele polo, een verwijzing naar Modena.

In die stad werd oprichter Enzo Ferrari geboren. De kleur van het wapen van Modena is terug te vinden in het logo van het Italiaanse merk, en dit weekend ook nadrukkelijk op de auto's van de Scuderia.

"Het voelde wel raar om iets aan te trekken dat niet rood is", lachte Leclerc. "Maar het is mooi om deze kleur te dragen. Voor één race kan dat wel. Het is een leuke kleur voor één keer."

Leclerc dompelde zich woensdagavond al onder in een Ferrari-avond in het centrum van Milaan. "We hebben het geweldig gehad. Het wordt sowieso een extreem druk weekend. Ik hoop ook dat het een goed weekend wordt."

Ferrari viert het 75-jarige bestaan in Monza met 'Modena-geel'. Ferrari viert het 75-jarige bestaan in Monza met 'Modena-geel'. Foto: Getty Images

'Je weet het nooit'

Voor dat laatste is veel geluk nodig, zo beaamde de Monegask. Hij voorziet een lastig weekend op de hogesnelheidsbaan in Lombardije. "Red Bull is al het hele seizoen snel op de rechte stukken. Wij zijn wel snel in de bochten, maar dat is hier echt niet genoeg om de verloren tijd terug te winnen. Dus op papier is Red Bull sterker."

Leclerc moet dus hopen op een verrassing. "Dat is al vaker gebeurd dit seizoen, dus je weet het nooit."

De huidige nummer twee in de WK-stand voelde woensdagavond al de verwachtingen in Milaan. Hij gaat daar op een goede manier mee om. "Ik ervaar het niet echt als druk, maar meer als plezier en motivatie. Je voelt gewoon dat iedereen achter je staat. Het is alleen al moeilijk om mijn hotel uit te komen en hier snel bij het circuit te zijn. In alles is het een bijzonder weekend voor ons."