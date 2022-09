Max Verstappen won nooit in Monza en de huidige WK-leider stond zelfs nog nooit op het podium bij een Grand Prix van Italië. Dit weekend is hij voor het eerst als favoriet naar het circuit in Lombardije afgereisd.

"Het kan een compleet ander weekend worden", beaamde Verstappen zijn ongebruikelijke vooruitzicht op de race op de hogesnelheidsbaan. "We waren hier altijd langzaam op de rechte stukken, waardoor het nooit een goed weekend kon worden."

De beste klassering van Verstappen in Monza was de vijfde plek in 2018. Vorig jaar viel hij uit na een crash met Lewis Hamilton. "We hebben hier ook nog vaak technische problemen gehad. En een hoop gridstraffen, waardoor ik weer achteraan moest starten."

Verstappen heeft dit jaar constant de snelste of een van de snelste auto's op de rechte stukken, waarmee hij de perfecte auto heeft voor wat ook wel de 'Temple of Speed' wordt genoemd. Toch houdt hij nog een slag om de arm.

"Op Spa was ik eigenlijk voor het eerst dit seizoen dominant, maar in andere races zat het steeds dicht bij elkaar. De vraag is eigenlijk steeds of we eerste of tweede worden."

Verstappen verwacht niet veel van Mercedes

Ook is de vraag van wie de concurrentie zondag moet komen. Ferrari benadrukt dat zijn auto de tegenovergestelde sterke punten heeft, dus snel in de bochten en langzaam op de rechte stukken. Monza wordt dus een zwaar weekend voor de thuisfavoriet.

Ook van Mercedes verwacht Verstappen niet veel. "Bij Mercedes hangt het erg van het circuit af. Zoals hun auto is ontworpen, kunnen ze pieken op circuits waarop je veel downforce nodig hebt. Maar hier verwacht ik er niet heel veel van. Hun topsnelheid is niet het sterke punt. Monza is denk ik lastig voor ze. "

Hamilton start vanwege een motorwissel bovendien achteraan. Hetzelfde lot is waarschijnlijk ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari-coureur Carlos Sainz beschoren. Verstappen verwacht zelf geen motorwissels in Monza. "We moeten even kijken hoe het weekend verloopt, maar normaal gesproken niet."

Max Verstappen arriveert op Monza. Foto: ANP

'Heb vooral positieve stress'

Kortom, Verstappen gaat een ontspannen weekend tegemoet, al betekent dat niet dat hij geen stress heeft. Dat legt de regerend wereldkampioen zichzelf alsnog op.

"Het is lekker zoals het gaat nu, maar je wil natuurlijk altijd meer races winnen. Dus er is altijd positieve stress. We proberen nog steeds het beste uit de auto te halen en dan maakt het eigenlijk niet uit of je het kampioenschap leidt of niet. Daar kan ik nog steeds stress over hebben, of we alles wel uit een weekend halen of niet."