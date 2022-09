Lewis Hamilton start zondag vanwege een gridstraf achteraan in het veld bij de Grand Prix van Italië. De Brit van Mercedes heeft namelijk voor de derde keer dit seizoen zijn motor vervangen.

Formule 1-coureurs mogen per seizoen maximaal drie motoren in de auto gebruiken. Bij de vierde krachtbron, zoals in het geval van Hamilton, volgt een gridstraf. Pas na de kwalificatie van zaterdag wordt duidelijk van welke plek de zevenvoudig wereldkampioen moet starten.

"Ik heb in Spa een gloednieuwe motor gekregen, maar daar wordt na mijn crash met Fernando Alonso nog steeds aan gewerkt, dus ik had een nieuwe nodig", legde Hamilton uit op de persconferentie. De Brit viel twee weken geleden uit tijdens de GP van België door een botsing met de Spanjaard, die daar furieus op reageerde. Inmiddels hebben de twee het bijgelegd.

"Ik hoop dat we naar voren kunnen komen, maar de kwaliteit van onze auto wisselt sterk per circuit", blikte Hamilton vooruit op de race in Italië. "In Spa waren we niet goed en dat is een vergelijkbaar circuit, maar zo langzaam als we daar waren gaan we hier zeker niet zijn. Dat kan echt niet."

Geen sterk seizoen voor Hamilton

De 37-jarige Hamilton is bezig aan een van de minst indrukwekkende seizoenen uit zijn rijke loopbaan. De Mercedes-coureur kan zich dit jaar nauwelijks meten met collega's Max Verstappen (Red Bull) en Charles Leclerc (Ferrari) en staat op dit moment zesde in de WK-stand.

De laatste zeven races, waarin hij tweemaal als tweede en driemaal als derde eindigde, ging het aanmerkelijk beter met Hamilton. Afgelopen weekend in Zandvoort belandde hij met de vierde plaats net naast het podium.

Vrijdag om 14.00 uur is de eerste vrije training op het circuit van Monza. De kwalificatie staat zaterdag om 16.00 uur op het programma en zondag om 15.00 uur doven de lichten voor de start van de race.