AlphaTauri heeft maandag afstand genomen van beschuldigingen dat het afgelopen weekeinde Red Bull Racing de helpende hand heeft toegestoken tijdens de Grand Prix van Nederland.

Op sociale media verschenen complottheorieën dat AlphaTauri tijdens de race met opzet voor een virtual safetycar-situatie zorgde, om zo Max Verstappen te helpen in zijn strijd om de winst. AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull Racing. Beide renstallen hebben dezelfde eigenaar, maar opereren zelfstandig.

"Het is heel teleurstellend om het taalgebruik en opmerkingen te horen over ons team en over Hannah Schmitz (het hoofd strategie van Red Bull Racing, red.). Zulk haatgedrag kan niet worden getolereerd", schrijft AlphaTauri.

"Het is onacceptabel, onjuist en respectloos om zowel Hannah als het team te beschuldigen van vals spel. We hebben altijd compleet onafhankelijk geopereerd, op een eerlijke manier, met respect en sportiviteit."

Tsunoda zorgt voor gele vlag-situatie

AlphaTauri werd online aangepakt vanwege een incident met Yuki Tsunoda. De Japanner dacht na een pitstop dat zijn banden niet goed waren vastgezet en stopte daarom op de baan.

De Japanner was al bezig om uit te stappen toen AlphaTauri hem over de boordradio opdroeg terug te rijden naar de pits. Daar werden de banden van zijn auto opnieuw gewisseld en maakten monteurs de riemen van Tsunoda weer vast. De coureur keerde terug op de baan, maar voelde naar eigen zeggen direct dat er echt iets mis was met zijn auto. Tsunoda parkeerde zijn auto langs het circuit, wat leidde tot een gele vlag. De coureurs moesten daarom tijdelijk snelheid minderen.

Safetycar luidt spannende slotfase in

Dat gaf Red Bull de kans om Verstappen binnen te halen voor wat zijn laatste set banden moest worden, zodat hij voor de Mercedessen kon blijven. Dat team was namelijk met een eenstopstrategie sterk onderweg. Later viel Valtteri Bottas stil en kwam er een échte safetycar de baan op, wat een spannende slotfase inluidde.

Verstappen zegevierde zondag voor het tweede jaar op rij in Zandvoort en verstevigde daarmee zijn koppositie in de WK-stand.