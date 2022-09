Fanclub Formule 1 Vrouwen wil met het circuit van Zandvoort in gesprek, omdat de club vijftien meldingen over grensoverschrijdend gedrag heeft ontvangen. Oprichtster Svenja Tillemans vermoedt dat veel meer vrouwen tijdens de Grand Prix van Nederland te maken hebben gehad met vrouwonvriendelijk gedrag.

Tillemans hoorde verhalen van vrouwen die in hun billen werden geknepen of bier over zich heen kregen. Het circuit communiceerde een speciaal telefoonnummer waar vrouwen zich konden beklagen. "Hier zijn vijf meldingen binnengekomen, maar er was bijna geen bereik op het circuit", zegt Tillemans.

"Ik weet dat een aantal vrouwen naar beveiligers is gestapt, maar die verwezen door naar de politie, die buiten stond. Dan krijg je het 'laat-maareffect' en dat is jammer." Hoewel Tillemans erkent dat het lastig is dit soort gedrag in een mensenmassa aan te pakken, ziet ze wel mogelijkheden. Zo denkt ze aan het inperken van alcoholgebruik. Ook pleit ze voor meer controle op het circuit. Bovendien zouden coureurs de toeschouwers kunnen oproepen om van elkaar af te blijven.

Eerder deden vrouwen al hun beklag over seksisme bij de Grand Prix van Oostenrijk. Tillemans denkt dat vrouwen het gedrag vaak voor lief nemen, omdat ze toch graag naar de race willen. "Met het idee: ik weet waar ik heen ga, het moet maar even. Ik vraag me af of je dan uiteindelijk wel echt een leuk weekend hebt gehad. Ik denk het niet."

Geen aangiftes bij de politie

De politie heeft nog geen aangiftes van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de race ontvangen, zegt een woordvoerder. Wel is contact gezocht met een vrouw die via sociale media liet weten dat ze is belaagd door een dronken mannelijke bezoeker. "We hebben nog geen contact met haar."

De politie arresteerde in de loop van de zondagmiddag een man buiten het circuit voor schennispleging. Hij verzette zich bij zijn arrestatie en had pepperspray bij zich. Het is niet duidelijk of hij die ook heeft gebruikt. De man zit nog vast.

Max Verstappen won zondag voor het tweede jaar op rij op het circuit in Zandvoort. De Nederlander hield George Russell en Charles Leclerc achter zich.