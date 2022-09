Christian Horner is onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen met de druk is omgegaan tijdens de Grand Prix van Nederland. Volgens de teambaas van Red Bull Racing is de winst een combinatie van de kwaliteiten van Verstappen én goed teamwerk.

"Ik denk dat maar weinigen van ons een sfeer in de Formule 1 hebben meegemaakt zoals hier op Zandvoort", zei Horner na de tweede Grand Prix-zege van Verstappen in Nederland.

"Je merkt aan alles dat er een enorme verwachting rondom Max heerst", vervolgde hij. "Vorig jaar was ik al onder de indruk van het feit dat Max alles buiten kon sluiten en dit jaar zelfs nog meer."

"Hij komt terug als wereldkampioen, met alle verwachtingen die daarbij komen kijken. En dan toch slaagt hij erin om zo koel te blijven", sprak hij trots over Verstappen, die in Zandvoort zijn vierde zege op rij boekte en daarmee een nieuwe stap richting de wereldtitel zette.

'Grote beslissing om thuisheld naar binnen te halen'

Horner blikt voldaan terug op het weekend, dat op vrijdag met een teleurstelling begon. Verstappen kampte in de eerste training met een versnellingsbakprobleem en was in de tweede sessie vervolgens beduidend minder dan de Ferrari- en Mercedes-rijders.

"Na de lastige vrijdag hebben we als team hard gewerkt en zijn pole was vervolgens superieur", zei Horner. "En dan natuurlijk ook nog eens de manier waarop hij vandaag racete en met de druk omging. Dat is zo bijzonder."

"Er ligt natuurlijk ook veel druk op het team om hier te presteren. Het is bijvoorbeeld een grote beslissing om de grote thuisheld voor 105.000 mensen twaalf ronden voor het einde de leiding in de race te laten opgeven, maar uiteindelijk was het de enige juiste beslissing."

Verstappen gaat door de nieuwe zege in Zandvoort riant aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft een marge van 109 punten op nummer twee Charles Leclerc. De volgende race is komend weekend op Monza.