Sportief directeur Jan Lammers kijkt met een goed gevoel terug op de Grand Prix van Nederland. De Zandvoorter is blij dat de race in de Noord-Hollandse duinen vlekkeloos is verlopen en heeft, ondanks een aantal kleine incidenten - genoten van het evenement.

"Ik heb letterlijk geen onvertogen woord gehoord", vertelde Lammers zondagavond in het mediacentrum in Zandvoort. "Dat is echt heel fijn. Maandagochtend gaan we zien hoe de mensen allemaal gereageerd hebben en dan kunnen we hopelijk pas echt tevreden zijn. Of ik meer genoten heb dan vorig jaar? Gelukkig hoeven we vorig jaar niet in te leveren. Van dit soort evenementen kunnen we er nog wel een paar hebben."

De Grand Prix van Nederland verliep zonder al te grote incidenten. Zaterdag werd de kwalificatie wel kortstondig onderbroken, omdat een toeschouwer een oranje rookbom op het asfalt had gegooid.

Lammers had niet het idee dat de organisatie iets anders had kunnen doen om dat incident te voorkomen. "Hetgeen wat je kan beheersen, probeer je te beheersen. Als er iets fout gaat, is dat helaas ook normaal. Bij grote evenementen en ook bij voetbalwedstrijden is dat nou eenmaal een feit. Maar dan kan je in ieder geval proberen uit te blinken in de oplossing."

'Vind je het gek dat de sfeer omslaat als je zoiets doet?'

De rookbomgooier werd door andere toeschouwers op de tribune flink aangepakt. De dader ontving een bierdouche, moest vluchtend de tribunes af en meldde zich vrijwillig bij de beveiliging. "Vind je het gek dat de sfeer omslaat als je zoiets doet?", vervolgde Lammers, die niet wilde vooruitlopen op een mogelijk levenslang circuitverbod voor de dader.

"Daar ga ik niet over. En bovendien moeten we niet vergeten dat die man al ongelooflijk is gestraft. Hij zal er inmiddels wel achter zijn gekomen dat het niet zo handig was wat hij deed."

De rookbomgooier werd door de beveiliging van het circuit overgedragen aan de politie. Die liet hem zaterdagavond weer vrij. De man blijft nog wel aangemerkt als verdachte in de zaak. "Het gerecht zal er ongetwijfeld een beslissing over nemen. Ik hoop wel dat hij proportioneel wordt gestraft."

In totaal werd de Grand Prix van Nederland, die voor het tweede jaar op rij werd gewonnen door Max Verstappen, over drie dagen bezocht door 305.000 toeschouwers. Volgend jaar keert de Grand Prix van Nederland opnieuw terug in de badplaats.