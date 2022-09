Max Verstappen werd zondag in Zandvoort vanuit alle kanten onder vuur genomen om hem van de zege in de Nederlandse Grand Prix af te houden. Niemand schoot raak, Verstappen kon alle aanvallen afweren. Al zullen we één ding nooit weten.

De grootste bedreiging voor de zege van Verstappen werd weggenomen door Yuki Tsunoda, toen de Japanner in ronde 44 zijn AlphaTauri definitief langs de kant zette: dat leverde een virtual safetycar op.

Een gewaagde één-stopper van Mercedes moest op dat moment nog de belangrijkste fase ingaan: George Russell en vooral Lewis Hamilton reden toen binnen het pitwindow van Verstappen en hoefden niet meer naar binnen. Hun auto deed het verbazingwekkend goed op de harde banden.

Verstappen ging sowieso nog een keer stoppen en werd ook nog min of meer gedwongen om naar de harde banden te gaan. Red Bull had vrijdag al geconcludeerd dat die banden niet goed werkten op de auto van de WK-leider. Daarop zou hij dan achter de beide Mercedessen de baan op zijn gekomen.

Het team van Hamilton becijferde na afloop dat Verstappen wel sneller zou zijn, maar dat de thuisfavoriet pas in de slotfase bij zijn oude rivaal aan zo komen. Zou, want dat scenario werd dus gedwarsboomd door Tsunoda en de virtual safetycar.

Tsunoda in de Zandvoortse duinen, onderweg terug naar de pits. Tsunoda in de Zandvoortse duinen, onderweg terug naar de pits. Foto: Getty Images

Verstappen had gat kunnen managen

Terwijl Hamilton en Russell langzaam over het circuit reden, kon Verstappen naar de harde banden. De Limburger kwam ruim voor de Mercedes-tandem de baan weer op. Daarna had hij naar eigen zeggen genoeg buffer om als leider naar de finish te rijden. Van dit scenario kan dus wel gesteld worden dat Verstappen ging winnen, maar toen kwam Valtteri Bottas in het spel.

De Fin parkeerde zijn Alfa Romeo vlak voor de Tarzanbocht. De wedstrijdleiding kon deze keer niet anders dan de safetycar de baan op sturen. De overwinning van Verstappen kwam nu weer in gevaar. Of niet? Nee dus. Red Bull reageerde kordaat en haalde Verstappen binnen voor softs.

Mercedes stond nu voor een dilemma. Met Verstappen op verse softbanden en Hamilton en Russell op negen ronden oude mediums ging het hoe dan ook een lastig verhaal worden. Die mediumbanden hadden ze gekregen tijdens de virtual safetycar, toen het vooral zaak was om de tweede en derde plaats te beschermen.

De grootste concurrenten daarvoor waren Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Pérez. Leclerc was in de openingsfase zelf ook een van de bedreigingen voor Verstappen geweest, maar Ferrari had op de mediumbanden simpelweg de snelheid niet om een echte rol te spelen. Sainz was nog langzamer dan zijn teammaat en werd bovendien twee keer in de steek gelaten door Ferrari.

77 Bekijk de winnende inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Zandvoort

Realisme over de snelheid van Verstappen ontbrak bij Mercedes

Terug naar Mercedes: met enige realisme had dit team bij de safetycar opnieuw een double stack gedaan en zowel Russell als Hamilton binnengehaald. Dan had ook Hamilton zijn verdiende podiumplaats gekregen. Het team nam een andere gok. Dat was een onterechte gok, omdat de snelheid van Verstappen werd onderschat.

Verstappen ging namelijk in alle scenario's winnen, door zijn tempo op de rode banden en zijn topsnelheid op het rechte stuk. Hamilton was een sitting duck, en zelfs als Russell daar nog achter had gezeten, was de Nederlander er makkelijk voorbijgegaan. Dat beaamden Verstappen en Russell zelf na afloop.

Had Mercedes beide coureurs wel naar binnen gehaald, dan hadden ze ook de snelheid niet gehad om Verstappen te bedreigen. De overwinning was hoe dan ook voor de thuisfavoriet, die foutloos reed in Zandvoort en de overwinning daarmee afdwong. Maar misschien kan hij Tsunoda wel een keer meenemen naar een goed sushirestaurant.