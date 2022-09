Van de 75 Grands Prix die George Russell tot nu toe in de Formule 1 reed, was de race in zondag in Zandvoort zijn mooiste. Dat oordeel gaf de als tweede gefinishte Mercedes-coureur na afloop.

"De hele race kon ik pushen, en dat op zo'n circuit. Ik heb erg genoten", zei Russell, die alleen in winnaar en thuisfavoriet Max Verstappen zijn meerdere moest erkennen. "We hadden hem ook steeds in ons vizier."

Russell ging de race net als zijn Mercedes-teammaat Lewis Hamilton in met een gewaagde één-stopstrategie, die bij Ferrari en Red Bull niet eens was overwogen. "Het was onze enige kans, we moesten durf tonen met onze keuzes. Het was voor ons duidelijk dat onze concurrenten dat niet gingen proberen."

Dat de strategie goed uitpakte was ook te danken aan de Mercedes zelf, die in tegenstelling tot een week geleden goed uit de verf kwam. "En dat was al zo vanaf de eerste ronde vrijdag", herinnerde Russell zich. "Zandvoort speelde ons ook wel in de kaart, deze baan past goed bij de auto."

111 Hamilton wordt ook gepasseerd door Russell en reageert woest op boordradio

'Het ging lastig worden voor Lewis'

Cruciaal voor zijn tweede plaats was de late safetycarsituatie, waarin Russell zelf bij het team aangaf dat hij een setje softbanden nodig had. Mercedes haalde hem vanaf de tweede plaats binnen, waardoor Hamilton aan de leiding zijn buffer ten opzichte van Verstappen kwijtraakte. De zevenvoudig wereldkampioen was daar niet over te spreken.

"Het zou sowieso moeilijk voor Lewis worden, maar hij ging ervoor en had wel een podiumplaats verdiend. Het was een gok om te winnen, maar het lukte hem niet om zijn banden aan de praat te krijgen."

Mercedes vocht dit jaar nog niet eerder zo nadrukkelijk voor de zege, maar volgens Russell toont de race in Zandvoort aan dat de snelheid er is. "Aan onze racepace mankeert niet zo veel. Alleen we moeten verder naar voren starten. Dan hebben we een auto waarmee we kunnen winnen."