Als het aan Lando Norris ligt wordt de Tarzanbocht op Circuit Zandvoort aangepast. Volgens de Britse coureur van McLaren was het zondag haast onmogelijk om andere coureurs uit te remmen voor de eerste bocht. Mogelijk krijgt Norris gehoor, aangezien circuitdirecteur Robert van Overdijk eerder op zondag met Formule 1-baas Stefano Domenicali al sprak over mogelijke aanpassingen in de Tarzanbocht.

"Ik kon nog steeds niet inhalen, maar misschien werd het racen er wel iets beter door", zei Norris toen hij door NU.nl werd gevraagd of de verlengde DRS-zone het inhalen makkelijker had gemaakt.

"Dat er vandaag wél werd ingehaald kwam door de safetycar, virtual safetycar en de verschillende banden en strategieën die werden gebruikten. Alleen dat maakte het verschil."

Volgens de 22-jarige Norris, die in Zandvoort als zevende over de finish kwam, is de oplossing voor meer inhaalacties "vrij simpel": "Bocht 1 moet worden aangepast. Ze moeten zorgen dat de remzone langer wordt en dat de bocht scherper wordt. Dat biedt meer kansen en mogelijk ook een nog langere DRS-zone."

Norris zat vast achter Alonso

Norris zat in de slotfase van de Nederlandse Grand Prix, die net als vorig jaar werd gewonnen door Max Verstappen, vast achter Alpine-coureur Fernando Alonso. De McLaren-rijder kwam met een halve seconde achterstand op de tweevoudig wereldkampioen over de finish.

Hoewel hij aan de staart van Alonso zat gekleefd, had Norris niet het gevoel dat hij hem nog kon passeren. "Het gebied waarin we aan het eind van het rechte stuk moeten remmen is gewoon te kort", vervolgde hij.

"Daardoor gaan we te hard door de bocht en is het haast onmogelijk om iemand uit te remmen. Voor de coureur die moet verdedigen is het heel makkelijk om de deur dicht te gooien en ervoor te blijven. Als bocht 1 wordt aangepast, zullen dingen echt beter worden."

Zandvoort denkt al na over aanpassingen in Tarzanbocht

Zonder dat Norris het wist sprak Zandvoort eerder op zondag al met Domenicali over mogelijke wijzigingen aan de Tarzanbocht. De Formule 1-baas had bij Van Overdijk aangekaart dat de legendarische bocht op het circuit in de duinen niet optimaal is voor de koningsklasse van de autosport.

"Het zit hem niet zozeer in het feit dat de bocht te moeilijk is, maar dat je niet hard genoeg moet remmen en de bocht niet scherp genoeg kunt aansnijden", zei Van Overdijk tegen NU.nl, die daarmee onbewust de woorden van Norris ongeveer herhaalde.

Volgens Van Overdijk ligt er bij de Formule 1 een voorstel om het einde van de pitstraat te verleggen naar voor het ingaan van de Tarzanbocht. Dat was ook al de situatie voor eind 2019 toen Circuit Zandvoort werd verbouwd. "Daardoor bleven de coureurs aan de buitenkant rijden en hadden ze automatisch een wat scherpere insteek van de bocht. Die suggestie hebben we aan Stefano meegegeven. Ik ben benieuwd wat hij ermee doet."

Het contract dat de Formule 1 met Zandvoort heeft loopt eind volgend jaar af. Daarnaast ligt er nog een optie voor nog eens twee jaar klaar, die door de Formule 1 kan worden gelicht.