Waar Max Verstappen de race in Zandvoort vorig jaar nog kon controleren, moest hij dit keer echt aan de bak. Er kwam meer bij kijken om de overwinning over de streep te trekken, zoals het inhalen van Lewis Hamilton. Het winnen van de Nederlandse Grand Prix leverde de thuisfavoriet zo veel voldoening op.

"Het ging allemaal niet vanzelf", zei Verstappen na afloop. Kort daarvoor had de Nederlander zich op het podium laten toejuichen door zijn eigen publiek, met naast hem George Russell en Charles Leclerc. Dat waren slechts twee van de kapers op de Noordzeekust. Ook Hamilton vormde een bedreiging voor de zege.

"Ik was echt verrast dat Mercedes zo snel was op de harde banden; het was knap dat ze die aan de praat kregen", analyseerde hij de race. Russell en Hamilton hanteerden een gewaagde één-stopstrategie, die bij Red Bull überhaupt niet in de boeken voorkwam.

"Onze auto was beter op de zachtere banden, dus de medium en de soft. Daar was onze hele strategie op gericht. Maar door die virtual safetycar moesten we wel naar de harde band."

164 Winnaar Verstappen onder luid gejuich over de finish in Zandvoort

'Had gat wel kunnen managen'

Die virtual safetycar was nodig omdat Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri naast de baan had geparkeerd. Verstappen kon daardoor stoppen en voor de Mercedes-coureurs blijven, ook al moest hij dus naar de harde banden. "Die deden het niet goed op onze auto. Al had ik een flink gat op George en Lewis. Dus dat had ik wel kunnen managen."

Valtteri Bottas parkeerde zijn auto vervolgens op het rechte stuk, waarop de échte safetycar de baan op kwam. "Toen moest ik wel nog eens stoppen. Gelukkig nam het team het juiste besluit. Ik viel terug achter de Mercedessen, maar kon wel terug naar de zachte band."

Russell ging vervolgens nog voor Verstappen vandaan, om ook nog een set softs te halen. Die keuze werd vervloekt door Hamilton, maar Verstappen snapte de oproep van Russell aan zijn team.

"Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. George nam volgens mij de juiste beslissing, want het snelheidsverschil tussen mijn softs en hun mediums was gewoon te groot. Als hij buiten was gebleven, had ik hem ook makkelijk ingehaald."

77 Bekijk de winnende inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Zandvoort

Verstappen moest zich te midden van gekte op werk focussen

Met alleen Hamilton voor zich, sloeg Verstappen vervolgens snel toe zodra de Brit het veld weer op gang trok. "Ik had een verrassend goede herstart, en kon dankzij mijn hoge topsnelheid makkelijk terug naar de leiding."

Met veel vuurwerk en onder het gejuich van zijn fans kwam Verstappen over de streep. Hij had genoten van de fans, al moest hij zich daar tijdens de race wel voor afsluiten.

"Op de grid al probeer je in alle gekte toch je normale procedures te doorlopen en zit je in je cocon. Na afloop neem ik alles wel in me op, want het is echt een speciaal weekend voor mij en ik geniet van alle fans die zijn komen kijken. Maar ik moest me vandaag ook even anderhalf uur op m'n werk concentreren."