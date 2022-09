Lewis Hamilton heeft zondag na afloop van de Grand Prix van Nederland zijn excuses aangeboden bij Mercedes. De 37-jarige Brit baalde tijdens de race in Zandvoort flink van de tactische keuzes van zijn team en liet dat over de boordradio vloekend weten.

"Ik was echt hoopvol dat we vandaag een een-twee hadden kunnen scoren", zei Hamilton in de paddock. "Tot aan de safetycar waren de keuzes van het team goed en hadden we de beste auto van het jaar. Het team zat er bovenop."

"We hebben natuurlijk geen geweldig seizoen achter de rug en niet meer gewonnen sinds Brazilië vorig jaar", vervolgde Hamilton. "Vandaag lag de winst echt binnen ons bereik, maar door de safetycar viel alles in duigen. Ik stond op het punt in emotioneel opzicht te breken en wil sorry zeggen tegen het team. Ik weet eerlijk gezegd ook niet precies meer wat ik allemaal heb gezegd."

Hamilton reed een groot gedeelte van de race aan de leiding in Zandvoort en had zicht op de overwinning. Tot een safetycar de race neutraliseerde zodat de stilgevallen auto van Valtteri Bottas kon worden weggehaald.

Hamilton maakte in tegenstelling tot de coureurs die achter hem reden geen pitstop, waardoor hij een makkelijke prooi werd voor de uiteindelijke winnaar Max Verstappen, teamgenoot George Russell (tweede) en Charles Leclerc (derde). Hamilton moest genoegen nemen met de vierde plek, dertien seconden achter winnaar Verstappen.

111 Hamilton wordt ook gepasseerd door Russell en reageert woest op boordradio

'Als de auto zo goed blijft werken, komt die zege dit jaar vanzelf'

Een half uur na de race probeerde Hamilton vooral optimistisch te blijven. "Voor mij is het glas inmiddels halfvol. We hadden het moeilijk in Spa, maar vandaag knokten we met de Red Bulls."

Hamilton was er heilig van overtuigd dat hij de race zonder de inzet van de safetycar had gewonnen. "Dan hadden we ze uitgedaagd met onze één-stopstrategie, voor de anderen was dat denk ik niet haalbaar", zei hij.

"Maar het is zoals het is. De auto werkt eindelijk naar behoren. Als dit de komende races zo blijft kunnen we de druk erop houden en weet ik zeker dat die ene zege nog gaat komen."

Hamilton en zijn collega-coureurs komen volgende week alweer in actie als in Monza de Grand Prix van Italië op het programma staat. Daarna zijn er dit jaar nog zes races te gaan.