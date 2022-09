Max Verstappen kreeg de zege in Grand Prix van Nederland zondag niet bepaald cadeau, zo concludeerde de wereldkampioen ook zelf.

"Het ging niet van een leien dakje", vertelde de WK-leider kort na zijn dertigste Grand Prix-overwinning. "We moesten de hele race pushen."

In de slotfase kwam de safetycar de baan op, waarna Verstappen moest zien af te rekenen met Lewis Hamilton. "Voorafgaand aan die situatie dacht ik wel dat alles goed zou komen, maar toen moesten we echt de juiste keuzes maken."

Direct nadat de safetycar de baan had verlaten, zette Verstappen de beslissende inhaalactie op Hamilton in.

Verstappen blij met steun Nederlandse fans

Verstappen stond ook stil bij de aanmoedigingen van de meer dan 100.000 fans. "Iedereen bedankt voor de steun. Proud to be Dutch."

"Het is altijd speciaal om je thuisrace te winnen, dat was vorig jaar al het geval. Dit jaar heb ik er nog harder voor moeten werken. Het was een ongelooflijk weekeinde."

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week al verder met de Grand Prix van Italië op Monza. Verstappen gaat met 310 punten ruimschoots aan de leiding in de WK-stand.