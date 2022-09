Het aftellen zit er bijna op: zondag om 15.00 uur begint de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Aan het begin van de middag was de zogeheten rijdersparade, waarin de coureurs in oude Porsches van de rijkspolitie werden rondgereden over het circuit.

Rijdt Max Verstappen opnieuw naar de zege? Rijdt Max Verstappen opnieuw naar de zege? Foto: ANP

Lewis Hamilton gaat als vierde van start. Lewis Hamilton gaat als vierde van start. Foto: ANP

Nicholas Latifi start helemaal achteraan. Nicholas Latifi start helemaal achteraan. Foto: ANP

Max Verstappen zwaait naar de fans. Max Verstappen zwaait naar de fans. Foto: ANP

Max Verstappen leidt zeer overtuigend de dans in de WK-stand. Max Verstappen leidt zeer overtuigend de dans in de WK-stand. Foto: ANP

Het Mercedes van Toto Wolff kent geen topseizoen. Het Mercedes van Toto Wolff kent geen topseizoen. Foto: ANP

George Russell staat als zesde op de grid. George Russell staat als zesde op de grid. Foto: ANP