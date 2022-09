Max Verstappen is zondag weer een stap dichter bij zijn tweede wereldtitel gekomen met een fraaie overwinning voor eigen publiek in Zandvoort. De Red Bull-coureur haalde in een spannende slotfase van de Nederlandse Grand Prix Lewis Hamilton in en reed daarna soeverein naar zijn dertigste zege.

Een late safetycarsituatie vanwege de stilgevallen Valtteri Bottas bracht veel spanning terug in de race, die al de kant van Verstappen op leek te gaan.

Hamilton kwam aan de leiding, met nog twaalf ronden te gaan en Verstappn vlak achter zich. Maar zodra die het veld weer op gang trok, ging de thuisfavoriet onder luid gejuich direct succesvol in de aanval.

Hamilton reed op wat oudere mediumbanden, terwijl Verstappen in de pits softs had gekregen. Het deed terugdenken aan de zindere slotrace van het vorige seizoen in Abu Dhabi, waarin zich ongeveer hetzelfde scenario afspeelde. Opnieuw trok Hamilton aan het kortste eind.

Russell naar tweede plaats, tot woede van Hamilton

George Russel reed met zijn Mercedes naar de tweede plaats, omdat Hamilton op zijn oudere banden verder terugzakte. Voor de safetycar naar binnen ging, reed ook Russell nog voor Verstappen, maar die gaf die positie toch op met een pitstop voor softbanden. Daarmee verloor Hamilton zijn buffer op Verstappen, tot grote woede van de zevenvoudig wereldkampioen.

De derde plaats ging naar Charles Leclerc. De Monegask kon Verstappen met zijn Ferrari aan het begin van de race wel onder druk zetten, maar had uiteindelijk niet het tempo om voor de zege te vechten. De late neutralisatie voorkwam dat hij als vierde zou finishen.

Verstappen 109 punten voor op Leclerc en Sainz

Met zijn overwinning komt Verstappen, inclusief het punt voor de snelste rondetijd, op 310 punten. Leclerc en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez volgen op 201 punten. Pérez werd vijfde achter Hamilton, dankzij een tijdstraf voor Carlos Sainz. De Spanjaard van Ferrari werd na een race vol tegenslag als zesde geklasseerd.

Na de Grand Prix van Nederland zijn er nog zeven races te gaan, te beginnen met de Italiaanse Grand Prix volgende week al in Monza. Met zijn overwinning is het scenario dat Verstappen in Singapore of Japan al kampioen kan worden weer dichterbij gekomen.