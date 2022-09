Max Verstappen is zondag weer een stap dichter bij zijn tweede wereldtitel gekomen met een fraaie overwinning voor eigen publiek in Zandvoort. De Red Bull-coureur haalde in een spannende slotfase van de Nederlandse Grand Prix Lewis Hamilton in en reed daarna soeverein naar de dertigste zege uit zijn loopbaan.

George Russell kwam op het met oranje rook gevulde rechte stuk in Zandvoort met zijn Mercedes als tweede over de streep, gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari op de derde plaats.

Hamilton kwam uiteindelijk als vierde over de finish. Pérez werd vijfde dankzij een tijdstraf voor Carlos Sainz. De Spanjaard van Ferrari werd na een race vol tegenslag als achtste geklasseerd.

Met zijn overwinning komt Verstappen, inclusief het punt voor de snelste rondetijd, op 310 punten. Leclerc en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez volgen met beiden 201 punten.

Uitslag GP van Nederland 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

Virtual safetycar en safetycar spelen hoofdrol

Een late safetycarsituatie vanwege de stilgevallen Valtteri Bottas bracht veel spanning terug in de race, die al de kant van Verstappen op leek te gaan.

Hamilton kwam met nog twaalf ronden te gaan aan de leiding, met Verstappn vlak achter zich. Zodra de Brit het veld weer op gang trok, ging de thuisfavoriet onder luid gejuich direct succesvol in de aanval.

Hamilton reed op wat oudere mediumbanden, terwijl Verstappen in de pits softs had gekregen. Het deed denken aan de zinderende slotrace van vorig seizoen in Abu Dhabi, waarin zich ongeveer hetzelfde scenario afspeelde. Opnieuw had Hamilton weinig in te brengen tegen de daadkrachtige Verstappen.

77 Verstappen is veel sneller dan Hamilton en herovert leiding in Zandvoort

Russell naar tweede plaats, tot woede van Hamilton

Russell stoomde in de slotronden op naar de tweede plaats, doordat Mercedes-teamgenoot Hamilton op oudere banden verder terugzakte. Voor de safetycar naar binnen ging, reed ook Russell nog voor Verstappen, maar de Brit gaf die positie op met een pitstop voor softbanden. Daarmee verloor Hamilton zijn buffer met Verstappen, tot grote woede van de zevenvoudig wereldkampioen.

Charles Leclerc legde beslag op de derde plaats. De Monegask van Ferrari kon Verstappen aan het begin van de race wel onder druk zetten, maar had uiteindelijk niet het tempo om voor de zege te vechten. De late neutralisatie voorkwam dat hij als vierde zou finishen.

111 Hamilton wordt ook gepasseerd door Russell en reageert woest op boordradio

Tsunoda leek het Verstappen makkelijk te maken

Dat Verstappen zou winnen, was halverwege de race absoluut geen zekerheid, tot Yuki Tsunoda in de 43e ronde zijn AlphaTauri langs de kant zette. Dat gaf Red Bull de kans om de kopman binnen te halen voor wat zijn laatste set banden moest worden, zodat hij voor de Mercedessen kon blijven. Dat team was namelijk met een eenstopstrategie sterk onderweg. Zeker Hamilton was zonder neutralisatie een bedreiging voor Verstappen.

De Nederlander kwam op een vers setje harde banden de pitsstraat uit en kon onbedreigd op de zege afstevenen, tot Bottas stilviel en de échte safetycar de baan op moest. Dat leverde de spannende slotfase op, waarin Verstappen alsnog aan het langste eind trok

Na de Grand Prix van Nederland zijn er nog zeven races te gaan, te beginnen met de Italiaanse Grand Prix volgende week in Monza. Met zijn overwinning is het scenario dat Verstappen in Singapore of Japan al kampioen wordt een stuk dichterbij gekomen.