Met een zevende plaats op zaterdag en een tweede op zondag verliep het Formule 2-weekend van Richard Verschoor goed. De Nederlander moest nog even vrezen dat hij zijn tweede plek kwijtraakte, maar een straf bleef uit.

Verschoor reed zondag bij een herstart achter op de auto van Jack Doohan. De wedstrijdleiding besloot de coureur van het Italiaanse Trident-team uiteindelijk niet te straffen.

"Het was als een elastiek, iedereen ging op het gas en toen weer in de remmen", zei Verschoor over het incident. "Ik kon er denk ik niet veel aan doen, ook al spijt het me voor Jack. Zo wil ik niet tweede worden."

De 21-jarige coureur geniet in Zandvoort. Het publiek, dat natuurlijk vooral voor Max Verstappen is gekomen, weet ook de Nederlander in de Formule 2 goed te vinden.

"Het is echt bizar tot nu toe, ook al als ik aankom bij het circuit. Gelukkig heb ik een pas gekregen van de organisatie. Daarmee kan ik in één keer doorrijden naar de paddock. Anders is het gewoon niet te doen. Supervet al die aandacht."

Richard Verschoor kwam met een beschadigde neus aan de finish.

'Iedereen is aan het feesten'

Verschoor voelde op de startgrid de muziek dreunen in zijn auto. "Dit is toch een van de gekste races, iedereen is aan het feesten. Dus ik ben blij dat ik ze een show kon geven. Iedereen ging ook staan aan het einde, dus mooi dat de Formule 2 zo veel mensen weet te boeien nu. Het zit bomvol."

Ook voor zijn toekomstperspectief was succes in Zandvoort cruciaal. De coureur uit Benschop wil volgend jaar voor de titel gaan in de Formule 2, en daarvoor is sponsorgeld nodig.

"Bedrijven kunnen nu ook zien dat ik meedoen in de top. We laten met het team ook zien dat we nu constant kunnen presteren, na een mindere fase in het seizoen. Zo moeten we doorgaan."

De hoofdrace werd gewonnen door Felipe Drugovich van het Nederlandse MP Motorsport. De Braziliaan kan volgende week in het Italiaanse Monza de titel veiligstellen.