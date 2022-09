Richard Verschoor (links op de foto) is zondag als tweede geëindigd tijdens de hoofdrace van de Formule 2 in Zandvoort. De Nederlander van het team van Trident moest op zijn thuiscircuit alleen de Braziliaan Felipe Drugovich voor zich dulden.

De race op het circuit in de duinen werd gekenmerkt door verschillende crashes. Vijf coureurs haalden de finish niet. Achter Drugovich en Verschoor completeerde de Japanner Ayumu Iwasa het podium.

Er is nog wel een kans dat Verschoor zijn podiumplaats kwijtraakt. Hij reed bij een herstart achter op de auto van Jack Doohan en wordt daar mogelijk nog voor gestraft.

Het is voor Verschoor de vierde keer dat hij het podium haalt in de Formule 2. Vorig jaar was hij de beste op Silverstone en begin dit jaar won hij in Bahrein. In Jeddah eindigde hij op de tweede plaats.

Verschoor was dit seizoen ook de beste in de hoofdrace op de Oostenrijkse Red Bull Ring, maar die overwinning werd hem afgenomen, omdat hij met een tekort aan brandstof reed.

Klassementsleider Drugovich is met 233 punten hard op weg naar de wereldtitel. Het gat verschil met nummer twee Théo Pourchaire (163 punten) is flink. Verschoor is met 85 punten de nummer dertien. Het seizoen telt nog twee raceweekenden; in Italië en in Abu Dhabi.