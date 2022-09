Max Verstappen heeft zondag als jongste coureur aller tijden minimaal dertig Grand Prix-zeges in de wacht gesleept. De 24-jarige Nederlander verbeterde in Zandvoort een record van Sebastian Vettel.

Verstappen telt zondag 24 jaar en 339 dagen, waarmee hij ruim een jaar jonger is dan Vettel bij diens dertigste Grand Prix-zege. De Duitser was 26 jaar en 4 dagen ten tijde van zijn dertigste triomf.

Verstappen won zijn eerste race in 2016 in Spanje, toen hij Kimi Räikkönen en Vettel aftroefde.

Met zijn dertigste overwinning verstevigde de wereldkampioen zijn achtste plaats op de lijst van coureurs met de meeste zeges. De ranglijst wordt aangevoerd door Lewis Hamilton (103 overwinningen), voor Michael Schumacher (93) en Vettel (53).

Voor Verstappen is het verder de eerste keer in zijn loopbaan dat hij vier achtereenvolgende Grands Prix op zijn naam schrijft. Voorafgaand aan zijn overwinning in Zandvoort zegevierde de Nederlander in Frankrijk, Hongarije en België.

Dit jaar staat Verstappen al op tien Grand Prix-zeges, net zoveel als in 2021. Het Formule 1-seizoen gaat volgende week al verder met de Grand Prix van Italië.

56 Verstappen behoudt na tweede pitstop leiding in Zandvoort