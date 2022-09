Als enige van de topcoureurs heeft Max Verstappen zondag in Zandvoort nog een nieuw setje softbanden over. Dat kan hij in zijn voordeel gebruiken in de strijd om de zege in de Nederlandse Grand Prix. Een vooruitblik op de race, die om 15.00 uur begint.

Wil Verstappen de Nederlandse fans op de tribunes van Zandvoort voor de tweede dag op rij in extase brengen, dan zal hij aan de bak moeten. De Red Bull is in races hoogstens marginaal sneller dan de Ferrari en ook Mercedes zit op het vinkentouw.

In de kwalificatie op zaterdag bleek hoe dicht het bij elkaar zit. Een kleine maar cruciale fout was kostbaar voor Charles Leclerc. Red Bull-teambaas Christian Horner beaamde na afloop dat de Ferrari op papier nipt sneller was op het duinencircuit. Maar foutloos rijden is essentieel voor succes in de Formule 1. Dat deed Verstappen wel, Leclerc niet.

Dat kunststukje moet de Limburger zondag waarschijnlijk herhalen, te beginnen bij de start. Heeft hij net als in 2021 een haast buitenaardse openingsronde, dan is het gat meteen geslagen en kan Verstappen met zijn team de race controleren. Hier kan het verse setje bij helpen, mits Red Bull ervoor kiest om die banden bij de start meteen te gebruiken. De rode banden verliezen snel hun grip en die van de Ferrari-coureurs zijn dus al ouder.

De bandensets die de coureurs nog over hebben. De bandensets die de coureurs nog over hebben. Foto: Pirelli

Meer grip scheelt direct een paar meter

Het kleinste beetje meer grip bij de start scheelt direct een paar meter op de baan. En het kan Verstappen helpen om meteen een buffer te creëren en de coureurs achter hem geen DRS te geven. Al is het de vraag of dat voordeel nodig is.

De DRS-zone is dan wel verlengd in Zandvoort, inhalen blijft lastig. De Red Bull is bovendien sneller op de rechte stukken, wat een fijn wapen is om andere coureurs voor te blijven.

Zelfs áls Verstappen in de openingsronde één of twee Ferrari's voor moet laten gaan, is er nog niets verloren. Red Bull is strategisch zeer sterk en doorgaans een stuk assertiever dan Ferrari. De race wordt dan waarschijnlijk wel een stuk spannender, ook omdat het de vraag is in hoeverre Mercedes zich in het feestje vooraan kan mengen.

216 Bekijk hoe Verstappen poleposition pakt voor de thuisrace op Zandvoort

Splitten strategie komt bij Ferrari waarschijnlijk later in de race

Maar eerst Ferrari: Leclerc en Sainz spraken zaterdag over een verschillende strategie om het Verstappen moeilijk te maken, maar de kans dat een van twee op mediumbanden gaat starten is klein. Daarmee zouden ze kwetsbaar zijn bij de start en in de openingsronde, met het risico om klem te komen zitten achter bijvoorbeeld een Mercedes. Zo gaat het strategische voordeel van die banden meteen verloren.

Splitten komt waarschijnlijk later in de race, met een vroege of juist late stop om één van de twee auto’s track position te geven en Verstappen in de weg te zitten. Het zou voor Red Bull fijn zijn als Sergio Pérez zich naar voren werkt en strategisch een rol kan spelen.

Mercedes lang bezig met banden opwarmen

Mercedes is een groot vraagteken. Doorgaans is de auto van Lewis Hamilton en George Russell beter op zondagen, omdat het de W13 veel moeite kost om de banden op te warmen. In een kwalificatierun lukt dat meestal niet, maar in de race is daar meer tijd voor.

De vraag is alleen hoe ver de concurrentie dan al is weggelopen. Hamilton dichtte zichzelf wel podiumkansen toe en durfde zelfs stiekem te dromen van winnen. Russell stelde dat Verstappen makkelijk gaat winnen en focust zich op de Ferrari's.

De verwachtte strategieën Tweestopper: Soft - Medium - Medium

Tweestopper: Soft - Medium - Soft

Eenstopper: Soft - Hard

Snelheid en bandenbehoud uiteindelijk cruciaal

Hoewel strategie vermoedelijk dus een grote rol gaat spelen, komt het uiteindelijk toch neer op de combinatie van snelheid en behoud van de banden. De pitmuur gaat een coureur die op deze twee factoren tekort schiet nooit aan de zege helpen.

Daarom kan Verstappen sowieso zelf het verschil maken. De Nederlander heeft vaak genoeg laten zien dat hij met een gelijkwaardige of zelfs iets mindere auto toch een tempo op het asfalt kan leggen waar de concurrentie zich op stuk bijt. Met de huidige vorm waarin de thuisfavoriet verkeert, is hij daarom hoe dan ook de grootste kanshebber op de zege.

De Nederlandse Grand Prix begint om 15.00 uur.