Max Verstappen kende een matig begin van het raceweekend. Op de vrijdag viel zijn auto stil in de vrije training en een trainingssessie later kwam hij niet verder dan een achtste plek. Op zaterdag had Red Bull de zaken weer op orde en pakte de Nederlander poleposition tijdens de kwalificatie op Zandvoort.

