Max Verstappen gaat vanaf poleposition de Ferrari's proberen achter zich te houden in Zandvoort. Door het verschil in topsnelheid bestaat er een kans dat de wereldkampioen weinig in zijn spiegels hoeft te kijken. NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt legt uit waarom de Ferrari's vooral een goede strategie moeten hebben.

102 Waarom Ferrari Verstappen waarschijnlijk niet gaat inhalen op de baan