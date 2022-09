Red Bull-teambaas Christian Horner was zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland lyrisch over Max Verstappen. De Brit zag zijn coureur in een zinderende kwalificatie in Zandvoort ten koste van beide Ferrari-coureurs poleposition pakken.

"Alleen de allerbeste topsporters zijn in staat om boven zichzelf uit te stijgen als ze onder druk staan en precies dat is wat Max vandaag heeft gedaan", zei Horner. "Hij bouwt ervaring op, wordt steeds volwassener en ontwikkelt zich uitstekend. Hij heeft dit jaar al meerdere keren laten zien dat hij buitengewone prestaties kan leveren."

"Leclerc zette een geweldige tijd neer. Daardoor kwam er een hoop druk op Max te staan, omdat zijn ronde helemaal perfect moest zijn. De marge was klein, maar is van heel groot belang voor de race van morgen", aldus Horner.

Verstappen hield op Circuit Zandvoort, waar dit weekend 110.000 bezoekers per dag in de duinen zitten, 21 duizendsten marge over op nummer twee Charles Leclerc. Zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz eindigde zeven honderdsten daarachter op de derde plek.

Horner hoopt dat Pérez kan aanhaken

Horner baalde wel dat Sergio Pérez zich niet in de strijd om poleposition kon mengen. Niet alleen omdat hij 'Checo' een goede startpositie gunde, maar vooral ook omdat hij het dan samen met Verstappen had kunnen opnemen tegen de Ferrari-coureurs.

Pérez, die zondag als vijfde zal starten, spinde bij zijn laatste poging in de Arie Luyendyk-bocht en moest daardoor zijn ronde afbreken. "Dat was erg balen", vertelde Horner.

"Tot dat moment had hij zicht op een plaats op minimaal de tweede startrij. Nu start hij als vijfde, maar niettemin verwacht ik van hem dat hij het de Ferrari-coureurs lastig kan maken. We moeten ook rekening houden met Mercedes, zij hebben niets te verliezen. Met deze grid wordt het absoluut een race om naar uit te kijken."

De Grand Prix van Nederland, de vijftiende race van dit Formule 1-seizoen, begint zondag om 15.00 uur. Verstappen schreef vorig jaar de race in de Noord-Hollandse badplaats op zijn naam.