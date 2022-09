Tot zaterdagochtend verliep het weekend in Zandvoort allesbehalve naar wens voor Verstappen en Red Bull. Dus werd er vrijdag tot in de late uurtjes nagedacht over hoe het beter moest met de auto. Na het harde werk op het circuit en in de fabriek in het Engelse Milton Keynes bleek de puzzel gelegd en was de thuisfavoriet zaterdagmiddag snel genoeg voor pole.

"We hebben de juiste keuzes gemaakt om 'm sneller te maken", verklaarde Verstappen na afloop van de kwalificatie voor de Nederlandse Grand Prix. "In de eerste vrije training hadden we bijna niet gereden, en de tweede training was uiteindelijk ook niet echt representatief."

Coureur en team moesten daarom aan de slag om de auto te verbeteren. Veel speelruimte was er daarbij niet. In de derde vrije training is er nog de kans om het kwalificatietempo te testen, en soms wordt er ook nog een long run gereden. Zo kan worden gekeken hoe het met het racetempo zit.

"Die heb ik in de derde training nog gedaan, en dat zag er goed uit", verklaarde de WK-leider. Met zijn snelheid over één ronde zat het uiteindelijk ook goed, waaruit blijkt dat het harde werk van vrijdagavond zich uitbetaalde. "Toen hebben we de meeste aanpassingen doorgevoerd, en alles gefinetuned."

Ferrari's Sainz en Leclerc stonden nog geparkeerd

De vrijdagavond is extreem belangrijk voor teams, waardoor je coureurs vaak pas laat van het circuit ziet gaan. Ook de Ferrari's van de zaak van Carlos Sainz en Charles Leclerc stonden die avond nog keurig geparkeerd in de paddock van Zandvoort, terwijl de zon allang onder was.

Technici op het circuit staan in contact met de fabrieken van hun teams, waar bovendien een coureur in de simulator zit om allerlei afstellingen te proberen.

Voor Red Bull en Verstappen stond er druk op de ketel, omdat de derde vrije training de laatste kans was om te zien hoe hun veranderingen in de praktijk uitpakten. Voor de kwalificatie kun je als team in principe nog van alles veranderen, maar zodra de auto de baan op gaat juist niet meer. Dan is de auto in 'parc ferme' en staan veel zaken vast. Blijkt de afstelling dan toch niet goed, dan moet de coureur daar maar mee dealen.

Leclerc maakte een foutje, Verstappen niet

Zover kwam het bij Red Bull niet. "Maar we hadden wel een achterstand", zei een opgeluchte Horner na de kwalificatie. "Uiteindelijk was de Ferrari, en dan vooral Leclerc, ook wel iets sneller", gaf de Brit toe. "Maar Charles maakte een foutje, en Max deed het perfect. Dat was het verschil vandaag."

Zondag wordt het verschil gemaakt met racetempo en strategie, Verstappen reed vrijdag alleen een long run van vijf ronden op soft, waarin hij gemiddeld 1.17,254 reed. Zijn gemiddelde over acht ronden zaterdag was 1.17,086, dus daar zat zeker verbetering in.

De Ferrari-coureurs reden geen reeks op de softs, waardoor rechtstreeks vergelijkingsmateriaal ontbreekt.

Verstappen staat er alleen voor

Strategisch is Verstappen wel in het nadeel, omdat Sergio Pérez in de fout ging in de kwalificatie. "Anders hadden we hem er misschien ook wel bij gehad in de top drie", baalde Horner. De Ferrari-coureurs zinspeelden al op het splitten van de strategie, om met samenwerking Verstappen dwars te kunnen zitten.

Dat werd later op zaterdag besproken in het hoofdkwartier van de Italianen op het circuit, in de zogeheten 'strategy meeting'. Op basis van de recente geschiedenis hoeft Verstappen niet echt te vrezen voor alle plannen (A tot en met Z) die in die bijeenkomst worden bekokstooft. Hetzelfde geldt voor een eventuele inmenging van Mercedes in de strijd om deze zege, al reden die ook zaterdag nog een longrun met sterke tijden.

Maar de WK-leider is niet bang voor de zilveren pijlen. Op de vraag of Verstappen Lewis Hamilton en George Russell zondag ziet meeknokken om de winst, reageerde hij kort maar krachtig: "Nee."

De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur.