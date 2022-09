George Russell verwacht dat Max Verstappen zondag een simpele overwinning gaat boeken in Zandvoort. De Brit had zich zaterdag als zesde gekwalificeerd op het circuit in de badplaats en was daar niet echt tevreden mee. Russels Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton (vierde) had het idee dat de eerste startrij haalbaar was.

"De zesde plek is op zich geen slechte uitgangspositie, maar ik had op meer gehoopt", zei de 24-jarige Russell in de paddock van Zandvoort. "Ik moest mijn laatste poging afbreken door een gele vlag, anders had er nog zeker meer ingezeten."

Russell had zijn blik kort na de kwalificatie al vooral op de race gericht. "De eerste paar rondes en met name de eerste bocht gaan cruciaal zijn", vervolgde hij. "Ik heb er veel vertrouwen in en zie geen reden waarom we morgen niet om het podium kunnen strijden."

Daarbij kaartte Russell wel aan dat de eerste plek te hoog gegrepen is. "Ik hoop dat Ferrari al hun aandacht op Max gaat vestigen, want dan zijn ze kwetsbaar. Max zal namelijk aan de horizon verdwijnen. Wie weet hebben wij dan een auto die de Ferrari's kan verslaan."

Verstappen pakte in Zandvoort in een zinderende kwalificatie poleposition. De Nederlander was nipt sneller dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz (derde).

70 Samenvatting: Verstappen pakt pole in Zandvoort

Hamilton denkt dat eerste startrij haalbaar was

De 37-jarige Hamilton was er in Zandvoort van overtuigd dat de eerste startrij haalbaar was. Door een spin van Sergio Pérez moest de zevenvoudig wereldkampioen zijn laatste poging afbreken.

"Zonder die gele vlag zaten we zeer waarschijnlijk in de mix voor de strijd om de eerste startrij", zei Hamilton, die een week geleden in België na een incident met Fernando Alonso nog in de eerste ronde uitviel. "Dit is een heel positief resultaat voor ons, vooral omdat het voor mij in Spa niet goed ging."

Volgens Hamilton liet Mercedes in Zandvoort zien dat zijn team vooruitgang aan het boeken is. "Normaal komen we vooral tekort over één ronde, maar dat gaat lijkt kleiner te zijn. Het zou fantastisch zijn als die ontwikkeling zich gaat doorzetten in onze racesnelheid."

De Grand Prix van Nederland wordt dit weekend bezocht door 110.000 bezoekers per dag. De race in de Noord-Hollandse duinen begint zondag om 15.00 uur. WK-leider Verstappen verdedigt een voorsprong van 93 punten op nummer twee Sergio Pérez.