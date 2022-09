Liever hadden ze poleposition gepakt, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz dichten zichzelf zondag in Zandvoort alsnog goede kansen toe om de Nederlandse Grand Prix te winnen. Samenwerken wordt daarbij het Ferrari-strijdplan tegen de regerend wereldkampioen.

"Als we Max niet meteen bij de start pakken, moeten we de strategie denk ik splitten", blikte Leclerc alvast vooruit op de race. De Monegask was in de kwalificatie nipt langzamer dan Verstappen, maar denkt ook vanaf de tweede plaats te kunnen winnen.

"Ik heb wel vertrouwen in het tempo dat we in de race kunnen rijden. Ik hoop in ieder geval dat het dicht bij elkaar zit, dan kunnen Carlos en ik Max samen onder druk zetten", stelde de huidige nummer drie in de titelstrijd.

"We hebben vanavond een bespreking waarin we de strategie voor de race gaan bepalen", zei Sainz. "Het zou lekker zijn als we Max in de race bij kunnen houden."

Helemaal zeker van hun zaak leken de Ferrari-coureurs niet. Volgens Sainz komt dat vooral omdat Verstappen in de laatste paar races erg sterk is op de zondagen. "Maar in Frankrijk en Oostenrijk waren wij wel snel, dus ik hoop dat het opnieuw zo uitpakt. Verstappen heeft alleen wel nog een extra setje softbanden over dat wij niet meer hebben. "

216 Bekijk hoe Verstappen poleposition pakt voor de thuisrace op Zandvoort

'Foutje kostte me een tiende'

Leclerc was realistisch over het mislopen van pole, ook al was het gat naar Verstappen slechts 0,021 seconde. "Dat was natuurlijk wel frustrerend. Ik maakte een foutje in bocht 10, daar staat veel wind. Volgens mij verloor ik daar wel een tiende, maar ik weet zeker dat de rondes van Max en Carlos ook niet perfect waren."

Sainz had er überhaupt niet op gerekend dat hij voor pole kon gaan. "Tot aan het slotdeel van de kwalificatie waren we niet heel sterk, dus ik was verbaasd dat ik toch een poging kon doen."

In de poging kwam de Madrileen uiteindelijk 0,092 seconde tekort op Verstappen. Zondag start hij daarom achter de Nederlander, aan de schone kant van het rechte stuk. Dat kan bij het wegrijden een klein voordeel zijn. "Maar het verschil met de andere kant is niet heel groot hoor. En het is maar een kort sprintje naar de eerste bocht."

De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur.