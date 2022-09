Max Verstappen geniet van de geweldige sfeer op de tribunes in Zandvoort, maar was niet te spreken over de oranje rookbom die tijdens de kwalificatie op het circuit werd gegooid. "Dat is voor niemand leuk", zei de thuisfavoriet na afloop.

"Het is wel een heel stomme actie, dat moet je gewoon niet doen", was de Nederlander duidelijk. Vanaf de tribune gooide iemand tijdens het tweede deel van de kwalificatie een rookbom richting het circuit. De wedstrijdleiding moest daarom de sessie stilleggen.

Rookbommen en fakkels zijn verboden in Zandvoort, en het publiek wordt gewaarschuwd dat afsteken kan leiden tot verwijdering van het terrein. Dat was in ieder geval het resultaat voor de rookbomgooier, die door de beveiliging werd gepakt en buiten het circuit werd gezet.

"Op zich vind ik die rook wel leuk om te zien, maar het moet niet te veel zijn", vond Verstappen. "En gooi ze vooral niet op de baan, dat is voor niemand leuk."

Ook de Ferrari-coureurs waren niet te spreken over de actie. "Als Verstappen wint en hij rijdt terug naar de pits is het prima, maar steek die dingen sowieso niet af als we aan het racen zijn. Want dat leidt toch af", vond Carlos Sainz. "En je moet ze al helemaal niet over het hek gooien."

"Goed dat de beveiliging die persoon snel te pakken had en er uit heeft gegooid", vulde Leclerc aan. "Het kan ook gevaarlijk zijn, als er een auto overheen rijdt weet je maar nooit wat er gebeurt. Dus ga er niet mee gooien. Ik hoop dat het niet meer voorkomt."

75 Bekijk hoe de kwalificatie werd onderbroken door een rookbom op de baan

Lammers roept fans op fakkels thuis te laten

Sportief directeur Jan Lammers riep de fans in een videoboodschap op om de fakkels zondag thuis te laten. "Wat een geweldige dag hebben we weer achter de rug", begon Lammers zijn relaas. "Max staat weer op pole. Volgens mij had hij eigenlijk derde moeten staan, maar hij flikt het gewoon weer."

"We hebben ook andere dingen gezien. Voor morgen zou ik aan de echte autosportfans, Oranje-fans en Verstappen-fans willen vragen: laat je fakkels alsjeblieft thuis en maak het op een andere manier gewoon leuk voor elkaar."

Los van het rookbom-incident was de sfeer zaterdag uitstekend in Zandvoort. Ook op vrijdag heeft de organisatie nauwelijks berichten van misstanden binnengekregen.

Verstappen start de race zondag om 15.00 uur vanaf poleposition. De Nederlander was in de kwalificatie uiteindelijk nipt sneller dan de beide Ferrari-rijders.