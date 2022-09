Max Verstappen was zelf ook verrast dat hij zaterdag in Zandvoort poleposition pakte voor de Grand Prix van Nederland. De Nederlander versloeg in een zinderende kwalificatie beide Ferrari-coureurs en mag daardoor zondag vanaf de eerste plek aan zijn thuisrace beginnen.

"Dit is ongelooflijk", zei de 24-jarige Verstappen toen hij net uit zijn auto was gestapt. "En al helemaal speciaal na gisteren toen we zo'n moeilijk dag hadden. We hebben alles eraan gedaan om het tij te keren en dat is gelukt."

Verstappen kampte vrijdag met versnellingbakproblemen in de Noord-Hollandse duinen en reed daardoor in de eerste vrije training slechts zeven rondes. In de tweede sessie bleef de Red Bull-coureur ver achter ten opzichte van de Ferrari en Mercedes-coureurs.

"Vandaag hadden we weer een goede raceauto, maar het was heel close", vervolgde Verstappen, die nipt sneller was dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz (derde).

"We hebben echt veel moeten veranderen aan de auto. Door de problemen in de eerste training moesten we de auto heel gehaast in elkaar zetten om deze op tijd klaar te krijgen voor de race. Vandaag reed de auto weer uitstekend."

Verstappen bedankt fans in het Nederlands

Verstappen hield uiteindelijk 21 duizendsten marge over om Leclerc achter zich te houden. De regerend wereldkampioen richtte zich aan het eind van zijn eerste interview sinds de kwalificatie ook nog even tot de 110.000 Nederlandse fans die dit weekend op het circuit aanwezig te zijn.

"Het is echt ongelooflijk", herhaalde Verstappen in het Nederlands. "En wat was het super om zoveel oranje op de tribunes te te zien. Hier een kwalificatieronde rijden is niet normaal. Dankjulliewel allemaal!"

Voor Verstappen was het de tweede keer op rij dat hij poleposition voor de Grand Prix van Nederland. Vorig jaar startte hij ook vanaf de eerste plek en schreef hij de race op zijn naam. De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur.