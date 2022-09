Max Verstappen was zelf ook verrast dat hij zaterdag in Zandvoort poleposition pakte voor de Grand Prix van Nederland. De Nederlander versloeg in een zinderende kwalificatie beide Ferrari-coureurs en mag daardoor zondag vanaf de eerste plek aan zijn thuisrace beginnen.

"Dit is ongelooflijk", zei de 24-jarige Verstappen toen hij net uit zijn auto was gestapt. "En het is al helemaal speciaal na gisteren toen we zo'n moeilijk dag hadden. We hebben alles eraan gedaan om het tij te keren en dat is gelukt."

Verstappen kampte vrijdag met versnellingsbakproblemen in de Noord-Hollandse duinen en reed daardoor in de eerste vrije training slechts zeven rondes. In de tweede sessie bleef de Red Bull-coureur ver achter ten opzichte van de Ferrari en Mercedes-rijders.

"Vandaag hadden we weer een goede raceauto, maar het was heel close", vervolgde Verstappen, die nipt sneller was dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz (derde).

"We hebben echt veel moeten veranderen aan de auto. Door de problemen in de eerste training moesten we de auto heel gehaast in elkaar zetten om hem op tijd klaar te krijgen voor de race. Vandaag reed de auto weer uitstekend."

Verstappen verwacht veel tegenstand van Ferrari

Verstappen hield uiteindelijk 21 duizendsten marge over om Leclerc van pole te houden. Een week geleden op Spa-Francorchamps was Verstappen nog zeer dominant, maar zo relatief eenvoudig als toen zal het zondag in Zandvoort volgens hem niet worden.

"We hebben het hele weekend al veel meer tegenstand dan een week geleden", vervolgde hij tijdens de persconferentie. "Ik verwacht zeker van Ferrari dat ze een stuk dichterbij zullen zitten, al heb ik ook veel vertrouwen in onze eigen auto. De long run van vanmorgen zag er goed uit. We hebben genoeg banden over dus dat geeft ons op tactisch vlak ook genoeg opties."

Verstappen genoot met volle teugen van zijn kwalificatie op Zandvoort, waar zo'n 110.000 mensen langs het circuit zaten. "Het is een speciaal weekend voor ons. Gisteren was het op de baan minder, maar naast de baan was het wel gewoon geweldig. We gaan het weekend perfect proberen af te sluiten."

Voor Verstappen was het de tweede keer op rij dat hij poleposition voor de Grand Prix van Nederland. Vorig jaar startte hij ook vanaf de eerste plek en schreef hij de race op zijn naam. De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur.