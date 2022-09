Max Verstappen heeft zaterdag met de snelste tijd in de kwalificatie poleposition gepakt voor de Grand Prix van Nederland. De regerend wereldkampioen was in Zandvoort nipt sneller dan de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz.

De thuisfavoriet klokte een tijd van 1.10,342 en was daarmee 0,021 sneller dan Leclerc en 0,092 dan Sainz. Het was tot de slotseconden spannend wie er met de eerste startplaats vandoor zou gaan, maar een sterke laatste poging van Verstappen en een klein foutje van Leclerc maakten het verschil.

Lewis Hamilton werd met zijn Mercedes vierde, op drie tienden van Verstappens snelste tijd. Sergio Pérez mag ondanks een spin in zijn slotpoging starten van de vijfde plaats. De Mexicaan verloor de controle over de Arie Luyendyk-bocht.

George Russell legde beslag op de zesde plaats in de tweede Mercedes. De Brit was nipt sneller dan zijn landgenoot Lando Norris in de McLaren. Mick Schumacher (Haas) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri) reden een sterke kwalificatie en werden respectievelijk achtste en negende. De tiende startplaats is voor Lance Stroll, die door een technisch probleem niet in actie kwam in Q3.

Top tien kwalificatie Nederland 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.10,342

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,021

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,092

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,306

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,735

6. George Russell (Mercedes): 0,805

7. Lando Norris (McLaren): +0,832

8. Mick Schumacher (Haas): +1,100

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +2,241

10. Lance Stroll (Aston Martin): geen tijd

Grote namen halen top tien niet

Na het eerste deel van de kwalificatie was het voor een rijtje bekende namen al klaar. Daniel Ricciardo kwam in zijn McLaren niet verder dan de achttiende tijd. Sebastian Vettel en Valtteri Bottas kwam ook niet verder dan Q1.

In deel 2 was het ook snel einde verhaal voor Fernando Alonso in de Alpine, die klaagde dat hij in de weg gezeten werd. De Spanjaard start zondag als dertiende.

93 Bekijk hier het rondje van Verstappen in Q2

Uitverkocht huis in Zandvoort.

Voor de derde vrije training om 12.00 uur, zaten de tribunes al flink vol in Zandvoort. Over de hele dag worden er ongeveer 110.000 mensen verwacht op het duinencircuit, waarmee het evenement voor de dag was uitverkocht.

Het publiek liet zich vooral op een positieve manier gelden. Wel werd er vlak voor het tweede deel van de training een rookbom op het asfalt gegooid, waardoor de wedstrijdleiding de kwalificatie korststondig moest stilleggen. De gooier werd als snel gepakt en van het circuit verwijderd. Ook later werd er nog met een rookbom gegooid.

Verstappen verdedigt in zijn thuisrace een voorsprong van 93 punten op teamgenoot Sergio Pérez en 98 punten op Charles Leclerc van Ferrari. De Nederlandse Grand Prix is de vijftiende race van het Formule 1-seizoen, dat in totaal 22 races telt.