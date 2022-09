Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland de derde tijd genoteerd. Charles Leclerc (eerste) en George Russell (tweede) waren in Zandvoort nipt sneller dan de Nederlander, die vrijdag nog een zeer moeizame dag beleefde.

De 24-jarige Verstappen reed vrijdag in de eerste training door een versnellingsbakprobleem slechts zeven rondes en kwam in de tweede sessie niet in de buurt van de tijden van de Ferrari- en Mercedes-coureurs.

Een dag later ging het een stuk beter met Verstappen. De Red Bull-coureur kwam in de Noord-Hollandse duinen tot een tijd van 1.11,793, waarmee hij slechts een tiende langzamer was dan Leclerc. Russell gaf 66 duizendsten toe op de Ferrari-coureur.

Carlos Sainz eindigde op drie tienden van zijn teamgenoot Leclerc als vierde en Hamilton gaf als nummer vijf een halve seconde toe op de Monegask. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez completeerde de top zes.

Vrije training verloopt zonder incidenten

Voor de coureurs was de derde vrije training, die verder zonder incidenten verliep, de generale repetitie voor de kwalificatie die later op de dag om 15.00 uur op het programma staat. Zondag is op datzelfde tijdstip de race.

De Grand Prix van Nederland wordt dit jaar bezocht door 105.000 mensen per dag. Dat zijn er 35.000 meer per dag dan vorig jaar, toen Verstappen de Formule 1-race op zijn naam schreef.