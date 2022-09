Nog 7 min (Q2) - Stroll laat zien dat de Aston Martin lekker loopt op het circuit in de duinen. Dat is extra zuur voor Vettel die door een fout een plek in Q2 aan zich voorbij zag gaan. Stroll staat op dit moment op de vierde plek op 0,489 seconden van de snelste tijd van Verstappen.