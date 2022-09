Dat Red Bull Racing in Zandvoort niet zo dominant als in Spa-Francorchamps zou zijn, werd van tevoren door het team verwacht. Maar het valt ronduit tegen dat ze vrijdag in de badplaats zouden afsluiten met een achtste (Max Verstappen) en twaalfde plek (Sergio Pérez). Hoewel het team van de regerend wereldkampioen van een slechte vrijdag niet in paniek raakt, is er nog wel genoeg werk aan de winkel.

De 24-jarige Verstappen had pas zeven korte rondjes op Circuit Zandvoort achter de rug toen zijn versnellingsbak begon te haperen en hij zijn auto aan de kant moest zetten. De Nederlander reed met een oude versnellingsbak, die speciaal wordt ingezet tijdens de vrijdagtrainingen. Omdat de nieuwe versnellingsbak van Verstappen al in zijn zogeheten pool zat, hoeft hij zondag tijdens de race ook geen gridstraf te incasseren.

Wat Verstappen wel pijn deed, was dat hij vijftig minuten trainingstijd verloor. Daardoor kon Red Bull met de WK-leider niet het vooraf bedachte programma afwerken en moest de verloren tijd in de tweede sessie worden ingehaald. "Tijdens een sessie van één uur kun je niet veel aan de auto veranderen", vertelde Verstappen daarover. "Dus we probeerden gewoon te dealen met wat we hadden. Dat was niet geweldig vandaag."

Hoe anders was dat een week geleden op Spa-Francorchamps, toen Verstappen na zijn eerste Belgische meters in de RB18 al aanvoelde dat hij een goede auto onder zijn kont had. Red Bull hoefde in de Ardennen alleen maar wat te finetunen om de optimale balans van de auto te vinden. Daardoor kon Verstappen zelfs vanaf de veertiende startplek dominant naar de zege rijden.

Vrijdag in Zandvoort vergelijkbaar met GP Miami

Hoewel Verstappen en Red Bull in Zandvoort een valse start beleefden, zal het Oostenrijkse team niet wanhopen. De renstal van de 29-voudig Grand Prix-winnaar heeft dit seizoen al bewezen dat het in staat is om ondanks een moeizame vrijdag toch nog een winnende auto voor elkaar te krijgen. Zo kon Verstappen eerder dit jaar tijdens de vrijdagtrainingen in Miami nauwelijks in actie komen, maar schreef hij wel de race op zijn naam.

Kanttekening is daarbij wel dat Miami zich uitstekend leende om in te halen en Verstappen daar vanaf de derde startplek achter de Ferrari's moest vertrekken. In Zandvoort zal het voor Verstappen vanaf de derde plek veel lastiger worden om te winnen, aangezien inhalen in principe lastig is - ook al is de laatste DRS-zone een paar honderd meter verlengd.

Ook bij Mercedes zullen ze vrijdagavond nog wel even terugdenken aan de Grand Prix van Miami. De 'Zilverpijlen' beleefden in Florida misschien wel hun beste vrijdag van het seizoen, maar vielen toen op zaterdag en zondag ver terug. In Zandvoort waren Lewis Hamilton en George Russell niet alleen snel over één ronde, ook over een langere stint waren de rondes vergelijkbaar met de tijden van Ferrari en Red Bull.

Russell had na afloop van de trainingen goede hoop dat Mercedes ook de rest van het weekend competitief kon zijn. Maar hij verwachtte niet dat hij net zoals een maand geleden in Hongarije voor poleposition kon gaan. "Toen klopte bij ons alles en stelde de rest teleur. Alleen in zo'n scenario zou het heel misschien kunnen", zei Russell achter de pitbox van Mercedes.

Leclerc voorzichtig optimistisch

Ook de Ferrari-coureurs hielden een positief gevoel over aan de vrijdag in de Noord-Hollandse duinen. Charles Leclerc (eerste) en Carlos Sainz (tweede) weten wel dat er gaandeweg het weekend veel kan veranderen. Ook met de snelste auto werd de 'Scuderia' dit jaar al meerdere keren geklopt door Red Bull en Verstappen.

Leclerc maakte zich ondanks zijn snelste tijd dan ook geen illusies dat de verhoudingen de rest van het weekend zo gaan blijven. "Red Bull had een lastige dag vandaag, dus zij gaan nog terugkomen. Ik was nog niet helemaal tevreden met de balans van de auto, maar we waren al best snel. Ik heb goede hoop dat we morgen alsnog een stap kunnen maken."

Of Ferrari inderdaad die stap kan maken, Mercedes de aansluiting behoudt en Red Bull zich in de strijd vooraan kan mengen weten we morgen vanaf 12.00 uur. Dan gaat de derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland van start. Naar verwachting komen er zo'n 105.000 toeschouwers naar het circuit in de badplaats, zo'n tienduizend meer dan vrijdag.