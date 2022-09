Een trauma wil Toto Wolff het niet noemen, maar de Mercedes-teambaas ontwijkt nog altijd beelden van de bizarre slotrace in Abu Dhabi vorig seizoen. "Met Lewis praat ik er ook niet over, het is te gevoelig."

De Oostenrijker nam vrijdag in Zandvoort de tijd om een select groepje Nederlandse media bij te praten over het moeizame huidige seizoen, zijn relatie met Max én Jos Verstappen en het onderwerp 'Abu Dhabi'.

Hoewel Wolff niet bij alle Verstappenfans geliefd is, houdt hij zelf wel van Nederland. Zandvoort is geen vreemd terrein voor de vijftigjarige teambaas, die de badplaats voorheen al aandeed tijdens Formule 3 en DTM-races. Vooral de fietscultuur fascineert hem.

"Gisteravond zag ik een oudere vrouw op een elektrische fiets, zonder helm. Die vrijheid, dat zou in saaie landen nooit kunnen. Jullie architectuur is ook geweldig. Ik hou sowieso van de openheid hier. Een mooie plek met een goeie vibe."

Met de oranje tribunes is Zandvoort echt Verstappen-territorium. Mercedes is sinds de intense titelstrijd van 2021 op z'n zachtst gezegd niet de meest geliefde concurrent van de thuisfavoriet. Maar Wolff maakt zich geen zorgen over de reactie van het publiek.

"Formule is een familie-evenement en geen plek voor hooligans. Als mensen zich misdragen, speelt alcohol vaak een grote rol. We communiceren heel duidelijk dat voor wangedrag geen plaats is. Max is daar zelf ook duidelijk over geweest, vorig jaar én na Oostenrijk. Dit is een sport voor keurige mensen en geen plek voor dronken wangedrag. Als je dat wilt, kom dan niet naar het circuit."

Lewis Hamilton voor de tribune vol Verstappenfans in Zandvoort. Lewis Hamilton voor de tribune vol Verstappenfans in Zandvoort. Foto: Getty Images

'De stopwatch liegt nooit'

Ludieke acties kunnen natuurlijk wel, zoals T-shirts en spandoeken met Wolffs bekende 'no Michael, no'-boordradio uit Abu Dhabi. Voor de Verstappenfans is de beslissingsrace van vorig jaar een lollig onderwerp, maar die nederlaag dreunt nog na bij Mercedes. Wolff praat er bijvoorbeeld niet over met Hamilton.

"Nee, dat is nog te gevoelig. Als ik er iets over op televisie zie, kan ik er ook niet naar kijken. Ik heb de Netflix-afleveringen ook niet gezien. Ik hou van Formule 1, en wat daar gebeurde was gewoon niet goed. Dat heeft niets met Red Bull en Verstappen te maken, die namen de besluiten niet. Alles in deze sport is altijd heel duidelijk, de stopwatch liegt nooit. Maar in Abu Dhabi was dat niet het geval."

Wolff stelt dat de waarden van de sport een opdoffer kregen. Al kan hij genoeg relativeren om het een sportieve dreun te noemen. De herinneringen leveren hem geen slapeloze nachten op. "Ik heb in mijn leven trauma's opgelopen en dat voelt echt wel anders. Maar vanuit Formule 1-perspectief kan ik er nog boos om worden."

Wolff voelt 'niets' als hij aan Michael Masi denkt

De woede van Mercedes richtte zich vooral op wedstrijdleider Michael Masi, die het besluit nam om de slotronde op racesnelheid te laten afwerken. Masi is inmiddels teruggegaan naar zijn thuisland Australië, dus Wolff hoeft hem niet meer tegen te komen in de Formule 1-paddock. "Ik voel ook niets als ik aan hem denk, alleen leegte. Ik voel niets positiefs, waarom zou ik? Maar ook niets negatiefs. Ik ben er onverschillig over."

Wolff herinnerde zich nog dat hij daags voor de race in Abu Dhabi lunchte met Masi. "Zie dit niet als bemoeienis, zei ik. Ik praat hier als belanghebbende. Maar heb niet overal een mening over. Luister naar de coureurs, maar kom niet altijd zelf met een antwoord op alles. Hij wist het altijd beter. Ik had het gevoel dat we een positief gesprek hadden. Maar die boodschap is duidelijk nooit aangekomen."

Voormalig wedstrijdleider Masi woont inmiddels weer in Australië. Voormalig wedstrijdleider Masi woont inmiddels weer in Australië. Foto: Getty Images

'Max was de verdiende kampioen'

Meermaals benadrukte Wolff dat de frustratie niet met Verstappen te maken heeft. "De controverse en polarisatie was voor niemand goed, maar hij was de verdiende kampioen. Max heeft heel goed gepresteerd vorig jaar."

Met Verstappens vader Jos is de relatie wel een stuk minder geworden, terwijl ze eerst goed door één deur konden. De crash tussen Verstappen en Hamilton in Silverstone vorig jaar, is daarvan de oorzaak.

"Je kunt er op twee manieren naar kijken. Ik heb altijd veel respect gehad voor Jos en Max. Maar vanuit hun perspectief was het respectloos hoe wij ons gedroegen na die aanvaring. Max had een heftig ongeluk, en wij stonden een overwinning te vieren. Zo zien zij die situatie, en als ik in de schoenen van Jos zou staan, als vader, zou ik daar ook van kotsen. Je zoon is naar het ziekenhuis, en je ziet de coureur waarmee hij die crash had, van wie je dacht dat het een vriend was, springen met een beker. Dat begrijp ik helemaal."

Hamilton trok zijn been een keer niet terug

Het perspectief van Wolff zelf is anders, zo benadrukte hij. De Oostenrijker herinnerde zich dat Verstappen al het hele seizoen zeer stevig racete tegen Hamilton. En dat die nu besloot om zijn been een keer niet terug te trekken in een duel, om een crash te voorkomen.

"En we hadden nog tijdens de race gehoord van mensen van Red Bull dat Max niets mankeerde. Hij was alleen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Het ging verder hartstikke goed met hem. "

Sindsdien is Wolffs relatie met Jos Verstappen bekoeld. "Ik begrijp wel waarom het moeilijk voor Jos was, maar hoe hij daarna reageerde was niet goed. Hij zei best wat stomme dingen in de media, en schoot daar nogal in door. Daar werd ik boos om. Sindsdien is het zoals het is. Met Max heb ik sindsdien goeie momenten gehad, gewoon alleen tussen ons tweeën. We zien wel wat de toekomst verder brengt."

Hamilton en Wolff vieren de zege op Silverstone in 2021. Hamilton en Wolff vieren de zege op Silverstone in 2021. Foto: Getty Images

'We zijn gewoon de mist in gegaan met deze auto'

Wolff mist de intensiteit van het titelgevecht wel. Niet alleen omdat zijn coureurs zelf niet vooraan meeknokken, maar ook omdat de strijd tussen Charles Lecler en Verstappen een stuk milder is. Om er weer vooraan bij te komen, moet Mercedes volgens de teambaas slim met de vervolgstappen omgaan.

"Zaterdag in Spa vroeg ik me echt af wat er met ons gebeurd is. Acht maanden eerder vochten we nog om het kampioenschap en nu zijn we nergens. Maar we hebben nog altijd dezelfde mensen, dezelfde mogelijkheden, dezelfde steun van onze aandeelhouders, goeie coureurs. Er ontbreekt niets in onze organisatie waarnaar we kunnen wijzen. Alles is er, alleen we zijn gewoon de mist in gegaan met het ontwerp van deze auto."

Volgens Wolff is er geen definitieve wisseling van de wacht, ook al is de combinatie Verstappen-Red Bull momenteel heel sterk.

"Het kan snel omslaan. In Hongarije werd ons nog gevraagd of winnen er snel weer in zat. In Spa werden we weer afgeschreven. Maar de regels nu, met de budgetlimiet en gelimiteerde tijd in de windtunnel voor de koplopers, geven andere teams de kans om terug te vechten."