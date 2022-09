Max Verstappen heeft vrijdag geen goed gevoel overgehouden aan de eerste vrij trainingen voor de Grand Prix van Nederland. De 24-jarige Nederlander kampte in de eerste training met versnellingsbakproblemen en eindigde in de tweede sessie als achtste.

"We hebben de eerste vrije training niet op de zachte band gereden", zei Verstappen achter de pitbox van Red Bull Racing. "Op de harde band konden we niet echt zien hoe de balans was omdat we heel weinig grip hadden. Dus dan loop je een sessie achter."

Volgens Verstappen kwam hij in de tweede training tijd tekort om de verloren tijd van de eerste sessie in te halen. "Tijdens een sessie van één uur kun je niet veel aan de auto veranderen", vervolgde de regerend wereldkampioen. "Dus we probeerden gewoon te dealen met wat we hadden. Dat was niet geweldig vandaag."

Ondanks zijn moeizame dag probeerde hij toch optimistisch te blijven. "We hebben nog de hele avond en de derde vrije training om naar de auto te kijken. We gaan absoluut proberen om competitiever te zijn."

Het Grand Prix-weekend in Zandvoort wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Later op de dag staat om 15.00 uur de kwalificatie op het programma. Zondag is op datzelfde tijdstip de race.

De Grand Prix van Nederland wordt dit jaar bezocht door 105.000 mensen per dag. Dat zijn er 35.000 meer per dag dan vorig jaar. Verstappen schreef de Formule 1-race in Zandvoort vorig jaar op zijn naam.