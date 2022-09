Max Verstappen is vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland ver achter de Ferrari-coureurs geëindigd. De Nederlander klokte in Zandvoort de achtste tijd en gaf bijna zeven tienden toe op Charles Leclerc, die de dag als snelste afsloot.

De 24-jarige Verstappen had behoorlijk wat tijd in te halen, aangezien zijn eerste training door een versnellingsbakprobleem grotendeels in het water viel. Red Bull had het probleem aan de auto van Verstappen op tijd verholpen, waardoor de thuisrijder de volledige training in actie kon komen.

Verstappen kwam in de late middagsessie in Zandvoort niet in de buurt van de tijden van de Ferrari-coureurs. Leclerc was met 1.12,345 nipt sneller dan teamgenoot Sainz (1.12,349), die als tweede eindigde. Lewis Hamilton (1.12,417) completeerde de top drie.

Mogelijk heeft Verstappen door zijn uitvalbeurt in de eerste training een ander programma afgewerkt dan zijn concurrenten en is zijn tijd daardoor niet heel representatief. Verstappens-teamgenoot Sergio Pérez stond geruime tijd in de pits en leek ook met een probleem te kampen. De Mexicaan eindigde slechts als twaalfde.

Top tien eerste vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.12,345

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,004

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,072

4. Lando Norris (McLaren): +0,103

5. George Russell (Mercedes): +0,310

6. Lance Stroll (Aston Martin): +0,410

7. Fernando Alonso (Alpine): +0,503

8. Max Verstappen (Red Bull): +0,697

9. Esteban Ocon (Alpine): +0,960

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,017

Tsunoda zorgt voor rode vlag

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda zorgde in de slotfase van de training voor een rode vlag. De Japanner gleed in bocht 10 van de baan en eindigde in de grindbak. De twee vrije training verliep daarnaast training zonder incidenten.

Het Grand Prix-weekend in Zandvoort wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Later op de dag staat om 15.00 uur de kwalificatie op het programma. Zondag is op datzelfde tijdstip de race.

De Grand Prix van Nederland wordt dit jaar bezocht door 105.000 mensen per dag. Dat zijn er 35.000 meer per dag dan vorig jaar. Verstappen schreef de Formule 1-race in Zandvoort vorig jaar op zijn naam.