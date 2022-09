Oscar Piastri wordt volgend jaar definitief de vervanger van Daniel Ricciardo bij McLaren. De Contract Recognition Board (CRB) van de FIA heeft vrijdag het contract van de Formule 2-kampioen bij Alpine ongeldig verklaard, waardoor Piastri vrij is om bij McLaren aan de slag te gaan.

Daarmee komt een lange transfersoap ten einde. Alpine had een zaak bij de FIA aangespannen omdat het er zeker van was dat de 21-jarige Piastri een doorlopend contract bij de Franse renstal had. Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Alpine was dusdanig zeker van hun zaak dat Piastri begin augustus al werd aangekondigd als coureur voor 2023. Een paar uur later ontkende de jonge Australiër dat hij een contract bij Alpine had getekend. Dat voedde de geruchten dat hij al bij een ander team onderdak had gevonden.

"Het enige geldige contract dat Oscar Piastri in het bezit heeft, is een contract bij McLaren", schrijft de FIA in een verklaring. "Daardoor is Mr. Piastri gerechtigd om in 2023 en 2024 voor McLaren te rijden."

Kort na de aankondiging van de FIA presenteerde McLaren Piastri officieel als coureur voor 2023. Hij wordt teamgenoot van Lando Norris, die in het bezit is van een doorlopend contract bij het team uit het Britse Woking. Alpine heeft laten weten dat het zich neerlegt bij de beslissing van de FIA en niet in beroep zal gaan.

Piastri een van grootste talenten in autosport

Piastri is verheugd dat hij volgend jaar zijn debuut kan maken in de Formule 1. "Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik aangeboden heb gekregen en ben heel blij dat ik volgend jaar voor zo'n prestigieus team als McLaren mag gaan rijden", aldus Piastri.

"Het team heeft een lange traditie als het gaat om jong talent een kans geven en ik vind het mooi dat ik daar ook deel van mag gaan uitmaken. Samen met Lando zal ik alles geven om het team verder naar voren op de grid te helpen."

Piastri, die de afgelopen jaren deel uitmaakte van het talentenprogramma van Alpine, geldt als een van de grootste talenten in de autosport. Hij werd vorig jaar kampioen bij zijn debuut in de Formule 2 en pakte een jaar eerder ook al de titel tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 3.

Vorig week werd al bekend dat Ricciardo McLaren aan het eind van dit seizoen gaat verlaten. De Australiër had nog een doorlopend contract, maar wordt door tegenvallende resultaten uit zijn stoeltje gezet.