Met de Grand Prix van Nederland staat er dit weekend in Zandvoort een van de oudste Formule 1-races uit de geschiedenis op het programma. Een terugblik op vijf memorabele races.

1952: Ascari wint eerste Grand Prix Formule 1 in Zandvoort

Hoewel Zandvoort al sinds 1948 Grands Prix organiseert, is de Grand Prix van Nederland in 1952 de eerste Nederlandse wedstrijd die meetelt voor het wereldkampioenschap Formule 1. In het derde jaar van het bestaan van de Formule 1 is Zandvoort de zevende race van de in totaal negen wedstrijden op de kalender.

Ferrari domineert dat seizoen de koningsklasse van de autosport en is ook in Zandvoort heer en meester. Alberto Ascari, die later dat jaar de wereldtitel verovert, vertrekt van poleposition en heeft alleen concurrentie van zijn teamgenoot Giuseppe Farina. Luigi Villoresi - ook een Ferrari-coureur - completeert het podium.

Ferrari-coureur Alberto Ascari wint in 1952 de eerste Grand Prix van Nederland. Ferrari-coureur Alberto Ascari wint in 1952 de eerste Grand Prix van Nederland. Foto: Nationaal Archief

1973: De horrorcrash van Williamson

In de zevende ronde van de Grand Prix van Nederland in 1973 gaat het gruwelijk mis. Inktzwarte rookwolken torenen boven de duinen uit. De Brit Roger Williamson is over de kop geslagen, waarna zijn auto in brand vliegt.

Zijn landgenoot David Purley ziet het wrak van Williamson en zet zijn auto aan de kant. Hij snelt op de wagen van zijn landgenoot af en probeert die rechtop te duwen. De heldhaftige poging van Purley is tevergeefs: de 25-jarige Williamson verbrandt levend in zijn auto.

Ondanks het fatale ongeval wordt de race geen moment stilgelegd. De coureurs rijden nog zestig rondes lang langs het wrak met daarin het verkoolde lichaam van Williamson.

De Grand Prix van Nederland in 1973 is een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van de Formule 1 en voor Circuit Zandvoort in het bijzonder. De crash is een directe aanleiding om de veiligheidseisen in de autosport aan te scherpen.

De Brit Roger Williamson verbrandt bij de Grand Prix van Nederland in 1973 levend in zijn auto. De Brit Roger Williamson verbrandt bij de Grand Prix van Nederland in 1973 levend in zijn auto. Foto: Getty Images

1979: Villeneuve rijdt op drie wielen over circuit

Gilles Villeneuve heeft zich na een fraaie inhaalrace van de zesde plek naar de leiding van de wedstrijd geknokt als zijn linkerachterband halverwege de race leeg begint te lopen. Met de Australiër Alan Jones in zijn kielzog verliest de Canadees bij het uitkomen van de chicane de controle over zijn auto. Hij spint, maar weet zijn bolide op spectaculaire wijze nog net uit de muur te houden.

Villeneuve, die in 1982 bij een crash in het Belgische Zolder om het leven zou komen, heeft nog niet in de gaten dat zijn band aan het leeglopen is. Twee rondes later komt hij daar op pijnlijke wijze achter als zijn band klapt in de Tarzanbocht. De race lijkt voorbij te zijn voor de Canadees, maar hij weigert op te geven. Om de pits te bereiken moet hij een bijna volledige ronde afwerken; eerst op zijn velg en later op drie wielen, nadat zijn complete linkerophanging is afgebroken.

Als Villeneuve eenmaal is aangekomen in de pits, concluderen zijn monteurs het onvermijdelijke: de schade is veel te groot om te herstellen. Met zijn poging om op drie wielen de pits te bereiken, zorgt hij wél voor een van de meest heroïsche momenten uit de Formule 1-geschiedenis.

Gilles Villeneuve probeert op drie wielen de pits te bereiken. Gilles Villeneuve probeert op drie wielen de pits te bereiken. Foto: Nationaal Archief

1985: De voorlopig laatste GP van Nederland

Hoewel Zandvoort nog hoopt op een langer verblijf op de Formule 1-kalender, wordt op 25 augustus 1985 de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland gehouden. Het circuit lijdt verlies en is vanwege toegenomen veiligheidseisen eigenlijk niet meer geschikt voor de Formule 1. Formule 1-baas Bernie Ecclestone noemt Zandvoort "een stoffige en vieze bende" en is niet meer van plan om met zijn circus terug te komen.

De voorlopig laatste race op Zandvoort krijgt een podium dat het gezien de rijke historie ook verdient. Met winnaar Niki Lauda, Alain Prost (tweede) en Ayrton Senna (derde) mogen de Nederlandse toeschouwers juichen voor drie Formule 1-legendes, die samen goed zijn voor tien wereldtitels. De zege voor Lauda is bovendien zijn laatste overwinning in de Formule 1.

Alain Prost (links), Niki Lauda (midden) en Ayrton Senna sieren het podium van de voorlopig laatste Nederlandse Grand Prix in 1985. Alain Prost (links), Niki Lauda (midden) en Ayrton Senna sieren het podium van de voorlopig laatste Nederlandse Grand Prix in 1985. Foto: Nationaal Archief

2021: Verstappen wint als eerste Nederlander de GP in Zandvoort

Voor de meest historische race voor Nederland in dit rijtje hoeven we slechts één jaar terug te gaan. De Grand Prix van Nederland keerde in 36 jaar niet alleen terug op de Formule 1-kalender, hij werd ook nog eens gewonnen door een Nederlander.

Max Verstappen was het hele weekend heer en meester in de Noord-Hollandse duinen. Hij veroverde in zijn Red Bull poleposition en reed een dag later vrijwel onbedreigd naar de zege. Door zijn overwinning nam de toen 23-jarige Verstappen, die later dat jaar kampioen zou worden, ook nog de leiding in de WK-stand over.