Max Verstappen heeft weinig tijd op de baan kunnen doorbrengen in de eerste vrije training voor de Nederlandse Grand Prix. De thuisfavoriet zette zijn Red Bull al na zeven rondjes stil in Zandvoort. De oorzaak was een versnellingsbakprobleem.

Volg de Grand Prix van Nederland in ons liveblog

De Nederlander zette zijn auto rokend stil bij het uitkomen van de Hugenholtz-kombocht. De wedstrijdleiding legde de sessie daarop stil. Verstappen had wel de snelste tijd in handen: 1.14,714.

Voor aanvang van de vrije training kwam er een bericht naar buiten dat Red Bull nog een reparatie had uitgevoerd aan de versnellingsbak van de WK-leider.

Formule 1-coureurs gebruiken op vrijdagen vaak een oudere versnellingsbak en motor, om het materiaal dat in de kwalificatie en race wordt ingezet te sparen. Verstappen heeft een week geleden in Spa-Francorchamps nog een nieuwe versnellingsbak gekregen, dus de kans op gridstraffen is niet heel groot.