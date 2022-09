Max Verstappen heeft weinig tijd op de baan kunnen doorbrengen in de eerste vrije training voor de Nederlandse Grand Prix. De thuisfavoriet zette zijn Red Bull al na zeven rondjes stil in Zandvoort. De oorzaak was een versnellingsbakprobleem.

Volg de Grand Prix van Nederland in ons liveblog.

De Nederlander zette zijn auto rokend stil bij het uitkomen van de Hugenholtz-kombocht. De wedstrijdleiding legde de sessie daarop stil. Verstappen had wel de snelste tijd in handen: 1.14,714.

De eerste rondetijden werden gezet op de harde banden. Toen er werd overgeschakeld op de softs, dook vrijwel het hele veld onder de tijd van de thuisfavoriet. George Russell was in zijn Mercedes uiteindelijk de snelste, met een 1.12,455.

Daarmee was de Brit twee tienden sneller dan land- en teamgenoot Lewis Hamilton. Carlos Sainz reed met zijn Ferrari de derde tijd, op krap vier tienden van Russell. Lando Norris gaf in zijn McLaren bijna een halve seconde toe en werd vierde.

Buiten de rode vlag voor Verstappen waren er geen grote incidenten. Meerdere coureurs gingen in bocht 11 en 12 door het grind. Sergio Pérez raakte met zijn Red Bull bij het uitkomen van bocht 9 bijna de muur. Verder bleef iedereen keurig op het Zandvoortse asfalt. Daarop reed Hamilton wel in de weg, bij met name Sainz en Kevin Magnussen. De Brit zei vervolgens dat hij zijn engineer niet goed hoorde over de radio. Die vertelt de Engelsman normaliter wie er achter hem rijdt.

Top tien eerste vrije training 1. George Russell (Mercedes): 1.12,455

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,240

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,390

4. Lando Norris (McLaren): +0,474

5. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,622

6. Charles Leclerc (Ferrari): +0,672

7. Sergio Pérez (Red Bull): +0,961

8. Fernando Alonso (Alpine): +1,178

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,508

10. Alexander Albon (Williams): +1,608

Red Bull had al reparatie gedaan aan versnellingsbak Verstappen

Voor aanvang van de vrije training kwam er een bericht naar buiten dat Red Bull nog een reparatie had uitgevoerd aan de versnellingsbak van de WK-leider.

Formule 1-coureurs gebruiken op vrijdagen vaak een oudere versnellingsbak en motor, om het materiaal dat in de kwalificatie en race wordt ingezet te sparen. Verstappen heeft een week geleden op Spa-Francorchamps nog een nieuwe versnellingsbak gekregen, dus de kans op gridstraffen is niet heel groot.

Normaal gesproken hebben de monteurs ook genoeg tijd om de versnellingsbak van Verstappen te vervangen voor de tweede vrije training.

Eerste training afgewerkt voor volle tribunes

Voor het licht om 12.30 uur op groen ging voor de eerste training, zaten de tribunes al flink vol in Zandvoort, al waren er hier en daar lege plekken. Over de hele dag worden er ongeveer 110.000 mensen verwacht op het duinencircuit.

Verstappen verdedigt in zijn thuisrace een voorsprong van 93 punten op teamgenoot Sergio Pérez en 98 punten op Charles Leclerc van Ferrari. De Nederlandse Grand Prix is de vijftiende race van het Formule 1-seizoen, dat in totaal 22 races telt.