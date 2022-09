Alpine en McLaren wachten in spanning op een uitspraak van de Contract Recognition Board van de FIA over het contract van Oscar Piastri. De Australiër is nog altijd de spil om wie de rijderscarrousel draait in de Formule 1.

Aan de op handen zijnde stoelendans doen nogal wat namen mee. Naast Piastri zelf zijn dat bijvoorbeeld Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi.

"Ik werk aan de details in het contract", zei Pierre Gasly vorige week zondag tegen Charles Leclerc en George Russell. Het werd toevallig opgenomen door een cameraman van Ferrari, dat elk weekend de eigen coureurs volgt voor een videodagboek.

Of het echt over een contract bij een ander team ging, blijft vaag. Maar Gasly is de voornaamste kandidaat om volgend jaar plaats te nemen naast Esteban Ocon bij Alpine. Zijn contract bij Red Bull, dat hem voor 2023 al had ingetekend bij AlphaTauri, zou zelfs al bevestigd zijn.

'Ging over een huwelijk'

"Ik heb voor volgend jaar een contract bij mijn huidige team", wilde de Fransman er alleen over kwijt. "En met Charles en George had ik het over trouwen, dat ging helemaal niet over mijn contract", voegde hij er aan toe. De tijd zal het leren.

Dat Alpine trekt aan Gasly zou vooral betekenen dat het hoe dan ook niet verder wil met Piastri. Zijn clandestiende move naar McLaren komt de werksfeer vast niet ten goede. De uitspraak over zijn contract zal vooral antwoord geven op de vraag of McLaren Alpine moet gaan betalen of niet.

Als de stoelendans tot zover uitpakt als verwacht, komt er dus een plek vrij bij AlphaTauri. Daarvoor is ook al een belangrijke gegadigde: Colton Herta. De Amerikaanse IndyCar-rijder testte onlangs al voor McLaren. De Formule 1 wil graag een Amerikaanse coureur, en de 22-jarige Herta is daarom commercieel aantrekkelijk. Ook voor Red Bull. Het is alleen nog even de vraag of Herta aan de superlicentie kan komen die je als coureur nodig hebt om Formule 1 te rijden. Daarvoor is nog wat bereidwilligheid bij de autosportfederatie nodig.

Mocht het met Herta niet lukken, dan heeft Red Bull bijvoorbeeld Liam Lawson achter de hand. De twintigjarige Nieuw-Zeelander reed vorige week in Spa-Francorchamps al een vrije training voor AlphaTauri en staat momenteel vijfde in de Formule 2.

Schumacher wil niet op contractsituatie ingaan

Ook de naam van Schumacher valt soms als het over AlphaTauri gaat. De Duitser lijkt op zoek te moeten naar een ander team. Schumacher zou na dit jaar geen onderdeel meer zijn van de Ferrari Driver Academy, waarmee zijn positie bij Haas ook meteen onder druk komt.

Het Amerikaanse team is sterk gelieerd aan Ferrari. "Dat zijn contractuele zaken waar ik niet op in ga", zei de huidige Haas-coureur donderdag.

De eerste vraag is waar Schumacher nog heen kan. "Als ik kon kiezen, zou Mick bij ons komen rijden", zij Esteban Ocon daarover. Maar Ocon is goed bevriend met Schumacher, dus niet helemaal objectief. Daarnaast bepaalt de Fransman niet wie de coureurs zijn bij Alpine. Anders zou Gasly niet in beeld zijn, want de twee Fransen zijn al sinds hun tijd in de karts flink gebrouilleerd. Realistisch gezien moet Schumacher hopen dat Haas met hem door wil. Betere prestaties zouden daar bij helpen.

Hülkenberg wordt altijd genoemd

Maar de kans is best groot dat Haas een andere keuze maakt. Een optie is Giovinazzi, die momenteel reserve-coureur is bij Ferrari. De Italiaan rijdt in ieder geval twee vrije trainingen voor Haas in het restant van het seizoen, nadat hij vorig jaar zijn stoeltje kwijtraakte bij Alfa Romeo.

Haas lijkt ook de enige uitweg voor Ricciardo. Teambaas Guenther Steiner stelde donderdag dat hij "geïnteresseerd is in de volgende stap van de Australiër".

Ook de naam van Nico Hülkenberg valt bij het Amerikaanse team. Sinds de Duitser zijn vaste stoeltje verloor bij Renault, en af en toe op komt draven als invaller, wordt hij steevast genoemd als er ergens in het middenveld een plekje vrij komt. Zonder dat het ooit zover komt.