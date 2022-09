Hoewel Max Verstappen en de andere Formule 1-coureurs pas aan het begin van de middag beginnen met hun eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland, stroomden de tribunes van Circuit Zandvoort al vroeg vol met racefans. Op de stations Haarlem, Leiden en Amsterdam Centraal is het druk met mensen die naar Zandvoort willen.

De NS heeft ingespeeld op de grote drukte. Zo rijdt er elke vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee. Reizigers worden via één route naar het perron geleid. Ook houdt de NS ruimte vrij, zodat mensen op tussengelegen stations kunnen instappen.

Racefans worden opgeroepen om met de trein naar Zandvoort te komen. Vanwege de Grand Prix van Nederland zijn de toegangswegen naar Zandvoort vanuit Haarlem (N200) en Heemstede (N201) tot maandagochtend gesloten.

Volgens aanwezige verslaggevers lopen al honderden bezoekers over de boulevard naar het circuit. "Die eindeloze stroom mensen komt op gang", vertelt burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort. "Je ziet heel veel blije mensen, het is gewoon heel mooi om te zien."

Moolenburgh laat weten dat "alles goed verloopt". Het aantal bezoekers per fiets neemt ook toe, wat volgens de burgemeester laat zien dat ook steeds meer mensen uit de streek aankomen.

Teambaas Red Bull Racing enthousiast verwelkomd

Het raceweekend in Zandvoort begon om 9.00 uur met de eerste vrije training in de Formule 3. Inmiddels zijn de coureurs in de Formule 2 aan de beurt, waarna aan het begin van de middag de Formule 1-auto's het circuit betreden.

Fans blijven massaal bij de entree van het circuit staan om een glimp op te vangen van hun favoriete coureur. Zo werd teambaas Christian Horner van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, onder luid gejuich verwelkomd.

Raceprogramma vrijdag 2 september

8.55-9.40 uur: Formule 3 (vrije training)

10.05-10.50 uur: Formule 2 (vrije training)

12.30-13.30 uur: Formule 1 (eerste vrije training)

14.00-14.30 uur: Formule 3 (kwalificatie)

15.00-15.30 uur: Formule 2 (kwalificatie)

16.00-17.00 uur: Formule 1 (tweede vrije training)

17.30-18.15 uur: Porsche Supercup (vrije training)

Zaterdag 3 september

10.25-11.30 uur: Formule 3 (sprintrace)

12.00-13.00 uur: Formule 1 (derde vrije training)

13.30-14.00 uur: Porsche Supercup (kwalificatie)

15.00-16.00 uur: Formule 1 (kwalificatie)

17.00-17.50 uur: Formule 2 (sprintrace)

Zondag 4 september