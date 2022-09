Uitgerekend in het weekend dat zijn zoon Max een ode aan hem brengt, is Jos Verstappen positief getest op het coronavirus. De vader van de Nederlandse Red Bull-coureur miste daardoor donderdag hoe zijn zoon werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook moet hij het Grand Prix-weekend in Zandvoort grotendeels aan zich voorbij laten gaan.

"Ik voel me prima, maar ik ben natuurlijk bewust thuisgebleven omdat ik Max niet in gevaar wil brengen. We willen niet dat hij ziek wordt", zei Verstappen senior donderdag tegen De Telegraaf. Hij hoopt later dit weekend nog wel naar Zandvoort te komen.

De 24-jarige Max Verstappen heeft in Zandvoort dezelfde rood-wit-blauwe kleuren op zijn helm als die waarmee zijn vader jarenlang racete. "Aan het begin van het jaar ontstond het idee om die helm naar mijn vaders design te laten ontwerpen", legde de regerend wereldkampioen donderdag uit. "Ik vond dat een leuk idee. Twee weken daarna heb ik aan mijn vader verteld wat het plan was. Dat vond hij wel heel mooi."

Formule 1-coureurs worden dit jaar, anders dan vorig seizoen, niet meer getest op het coronavirus. Wel geldt er een vaccinatieplicht voor iedereen die in de paddock werkzaam is.

WK-leider Max Verstappen, vorig jaar winnaar in Zandvoort, verdedigt een voorsprong van 93 punten op nummer twee Sergio Pérez. Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft 98 punten achterstand op de Nederlander.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland begint vrijdag om 12.30 uur. Zaterdag om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag gaat op datzelfde tijdstip de race van start.