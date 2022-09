Fernando Alonso heeft spijt van zijn uithaal over de boordradio tijdens de openingsfase van de Grand Prix van België. De Spanjaard keek donderdag in Zandvoort terug op het incident en bood Lewis Hamilton, het onderwerp van tirade, excuses aan.

"Die gast weet alleen hoe hij moet racen als hij vooraan start", klaagde Alonso afgelopen zondag na het incident in de openingsronde.

Donderdag kwam de Spanjaard op zijn woorden terug. "Soms zeg je iets in the heat the moment, maar ik vind Lewis een geweldige coureur. Echt een legende van onze tijd. Dus ik meende niets van wat ik daar zei."

De boordradio was een verwijzing naar Hamiltons dominante jaren met Mercedes, waarin hij races regelmatig van poleposition won. Met een mindere auto moet de Brit nu vaker het duel aangaan, wat in Spa-Francorchamps dus misging. In een duel met Alonso gooide hij de deur te vroeg dicht. Terwijl de Mercedes-coureur uitviel, kon Alonso nog wel verder.

"Je vecht eindelijk om podiumplaatsen", verklaarde de tweevoudig wereldkampioen zijn woerde-uitbarsting. "Maar dan nog moet je dat soort dingen niet zeggen. Als ik hem vandaag zie in de paddock, dan zal ik mijn excuses aanbieden. Ik hoop dat hij begrijpt dat ik het niet zo bedoelde."

Later op de dag verstuurde Mercedes een foto van de ontmoeting. Alonso kreeg als goedmakertje een gesigneerde pet van Hamilton, die zelf direct na zijn uitvalbeurt toegaf dat hij fout zat.

Fernando Alonso en Lewis Hamilton in Zandvoort. Fernando Alonso en Lewis Hamilton in Zandvoort. Foto: Mercedes

'Als je iets over een Britse coureur zegt, komt daar meteen een mediastorm van'

Alonso zou Alonso niet zijn als er niet ook een kleine sneer achter zijn gebaar zit. Zo haalde hij uit naar de Britse media, waarvan hij vindt dat ze een hoop ophef veroorzaken. "Als je iets over een Britse-coureur zegt, komt daar meteen een mediastorm van. Wordt er iets over Sergio Pérez, Carlos Sainz of mijzelf gezegd, dan vinden ze het allemaal prima."

Alonso haalt wel vaker uit naar de Britse pers. Vorig jaar nog nam hij het op voor Max Verstappen, omdat de media te veel op de hand van Hamilton zouden zijn.

Alonso gaat minder zeggen over de boordradio

Als gevolg van de ophef over zijn boordradio is Alonso wel van plan zich tijdens de race minder te uiten. Hij vindt dat er door de fragmenten die worden uitgezonden op tv te weinig privacy is voor sporters die met een wedstrijd bezig zijn.

"Mensen moeten zich wel realiseren dat ik op de boordradio eigenlijk met mijn engineer praat. Ik weet wel dat het kan worden uitgezonden, maar het is hetzelfde als een voetballer die met zijn teamgenoten praat. Dus ik ga wel meer mijn mond houden over de radio, want ik wil geen onderdeel zijn van een show waar ik niet achter sta. Ik vind eigenlijk ook niet dat de boordradio moet worden uitgezonden."

Volgens de 41-jarige coureur vertellen de boodschappen die worden voorgeschoteld op tv niet hoe het er in een race daadwerkelijk aan toegaat.

"De sport wil spicy boordradio's in de uitzending. Ze zenden het nooit uit als ik het differentieel in standje vijf moet zetten, want dat is niet interessant. Terwijl we het juist vooral over dat soort dingen hebben. Ik begrijp het wel, maar als je wil dat je interessantere uitspraken niet worden uitgezonden, moet je gewoon je mond houden."