Max Verstappen vroeg direct toen hij achttien jaar werd een Nederlands paspoort aan, zodat hij ook op papier Nederlander kon worden. De regerend wereldkampioen, die een Nederlandse vader en een Belgische moeder heeft, ging donderdag daags voor het Grand Prix-weekend in Zandvoort in op zijn beide nationaliteiten. Eerder op de dag werd Verstappen benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

"Toen ik achttien jaar werd, heb ik meteen een Nederlands paspoort aangevraagd", vertelde de 24-jarige Verstappen op de persconferentie in Zandvoort. "Ik ben blij met allebei mijn nationaliteiten. Ik ben geboren in België en groeide daar op, maar moest wel letterlijk de grens over om naar school te gaan."

"België is een groot onderdeel van mijn geschiedenis. Zonder aanstootgevend te willen zijn, vind ik ook dat de Belgen een grappig accent hebben. Kijk bijvoorbeeld alleen naar de manier waarop mijn moeder praat en de manier waarop mijn vader praat."

Hoewel Verstappen blij is met zijn Belgische paspoort, heeft hij "zeker geen spijt" dat hij onder de Nederlandse vlag is gaan racen. "Ik koos voor Nederland, ook vanwege mijn vader. Uiteindelijk ben ik blij dat ik twee nationaliteiten heb."

Tijdens een persmoment met Nederlandse media ging Verstappen nog verder in op zijn dubbele nationaliteit. De Red Bull-coureur zou het niet vervelend vinden als mensen aan zijn Nederlanderschap twijfelen. "Dat mogen zij zelf weten. Ik weet dat ik het uiteindelijk allebei ben. Dat is al zo vanaf de dag dat ik ben geboren."

Verstappen compleet verrast door koninklijke onderscheiding

Voordat Verstappen donderdag in Zandvoort arriveerde, ontving hij een koninklijke onderscheiding. De 29-voudig Grand Prix-winnaar werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

"Het was een verrassing voor mij", zei Verstappen. "Ik moest netjes gekleed aankomen, wat op zich al vreemd was. Dan kom je daar aan en is alles heel formeel. Het was heel bijzonder dat ik die onderscheiding kreeg. Je bent toch al heel lang bezig met autosport, van jongs af aan met als doel om de Formule 1 te bereiken. Het is een speld, en die krijgt een mooi plekje bij mij thuis. Dit zijn van die dingen waarvan je als klein kind niet verwacht het ooit te zullen meemaken."

Verstappen werd al snel de succesvolste Nederlandse Formule 1-coureur uit de geschiedenis. Hij won als eerste Nederlandse coureur een Grand Prix, stond als eerste Nederlandse coureur op poleposition en werd ook als eerste Nederlandse coureur wereldkampioen.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland begint vrijdag om 12.30 uur. Zaterdag om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag gaat op datzelfde tijdstip de race van start.