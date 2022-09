Charles Leclerc arriveerde donderdag op het Circuit van Zandvoort vol optimisme dat hij het WK-leider Max Verstappen moeilijk kan maken. De Ferrari-coureur kwam zondag in België nog veel tekort, maar het duinencircuit moet zijn auto beter liggen. De Monegask richt zich nu op de dagsuccessen.

Leclerc zei gedurende het seizoen vaak dat hij de titelstrijd pas opgeeft als hij mathematisch is uitgeschakeld. Nu lijkt de 24-jarige coureur wat realistischer geworden. "Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer hoeveel punten ik achter Max sta. Ik ben gestopt met tellen."



De kopman van Ferrari richt zich door zijn achterstand van 98 punten op andere dingen dan het kampioenschap. "We kijken nu gewoon per race wat er mogelijk is. Er is nog genoeg om voor te knokken, de constructeurstitel bijvoorbeeld. En ik wil natuurlijk wel zo hoog mogelijk in het kampioenschap komen."



Zandvoort is een circuit dat beter past bij de auto van Ferrari, die het vooral moet hebben van de snelheid van de bochten. In tegenstelling tot afgelopen zondag denkt Leclerc daarom kans te hebben op de zege. Daarmee verpest hij wel een beetje een Oranjefeest, maar daarmee heeft hij geen moeite.



"Nee daar zou ik me niet slecht bij voelen", glimlacht Leclerc. "Het wordt sowieso een mooi feestje, de Nederlandse fans zijn heel gepassioneerd. Maar ik hoop wel dat we kunnen winnen. En ik hoop dat er ook wat Ferrarifans zijn, al voel ik hier ook het respect van de Verstappenfans. Ik heb vorig jaar helemaal geen negatieve reacties gehad. Dat vond ik mooi om te zien."

'Ik ben niet boos op Max'

Met Verstappen zelf heeft de Ferrari-coureur nog een appeltje te schillen, zegt Leclerc met een knipoog. Een tear-off van het vizier van de Nederlander kwam zondag in Spa in de remkoeling van zijn Ferrari terecht.



"Uiteraard ben ik niet boos op Max, hij kon er niets aan doen", zegt hij. "Er verloor iemand olie, niemand zag meer iets. Dat rechte stuk was de eerste kans om er een laagje af te trekken. De tear-offs vlogen in het rond. We moeten misschien kijken of we die dingen ergens in de auto kunnen bewaren. Al hebben ze dat al een keer geprobeerd, en werd die regel daarna weer geschrapt."

Charles Leclerc is gestopt met zijn achterstand op Verstappen tellen. Foto: Getty Images

Leclerc betwijfelt of coureurs vol gas door de kombocht kunnen

Leclerc kijkt uit naar Zandvoort, en niet alleen omdat hij denkt dat zijn auto er beter zal presteren. Het circuit in de duinen valt goed in de smaak bij alle coureurs.



"Ik heb nog niet geoefend met DRS open door de kombocht, want ik zat twee weken geleden al in de simulator. Toen was dat nog niet bekend. Ik denk niet dat er veel verandert, maar ik vraag me af of je er in de race wel vol gas doorheen kunt met een auto voor je."



De huidige nummer drie in het kampioenschap denkt dat het met de nieuwe generatie auto's minder comfortabel wordt om door de kombochten te gaan. "Vorig jaar was het al best hobbelig, zeker bovenin de Hugenholtzbocht. Dus misschien kunnen we niet zo hoog rijden nu."

Tijdenschema GP van Nederland Eerste vrije training: Vrijdag 12.30 uur

Tweede vrije training: Vrijdag 16.00 uur

Derde vrije training: Zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: Zaterdag 15.00 uur

Race: Zondag 15.00 uur