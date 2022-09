Nu de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland voorbij is, kunnen onze verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Joost: ''Ik reken op een spannende race waarbij Verstappen het echt wel even lastig gaat krijgen met de Ferrari-coureurs. Alleen de voornaamste manier waarop Sainz en Leclerc het de Nederlander lastig kunnen maken is strategisch, en we weten dat dat niet het sterkste punt is van het team. Red Bull is assertiever en Verstappen verwacht ik over de hele race ook iets sneller. Dat moet samen genoeg zijn om het oranje publiek weer te laten juichen. Alleen wel graag zonder rookbommen op de baan.''

Patrick: ''Ik denk dat Max Verstappen relatief eenvoudig gaat winnen zondag, mits hij als eerste de Tarzanbocht ingaat. Lukt dat niet wordt het een iets ander verhaal, al steekt Verstappen in zo'n goede vorm dat hij ook in dat scenario nog kansrijk voor de zege is. Ik denk dat Ferrari zich weer te veel op Verstappen gaat richten en daardoor voorbij wordt gestreefd door een Mercedes-coureur, waarschijnlijk Lewis Hamilton. Ik zie Charles Leclerc nog wel als derde eindigen.''

